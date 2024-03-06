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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Более 50 млн вложат в реставрацию здания бывшего старого рынка в Таганроге

Более 50 млн вложат в реставрацию здания бывшего старого рынка в Таганроге

6 марта 2024, 14:31
Фото: Писчебумажный магазин Г. С. Половик в Таганроге
Более 50 млн вложат в реставрацию здания бывшего старого рынка в Таганроге
В Ростовской области ищут подрядчика, который проведет реставрацию здания общежития музыкального колледжа в Таганроге, говорится в документации «Ростендера».

Начальная цена закупки составляет 50,8 миллиона рублей, а организатором выступает «Таганрогский музыкальный колледж». Победитель станет известен 26 марта.

Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года. Всего в эту сумму входят несколько видов работ, в том числе закрепление грунтов, общестроительные работы, а также включены непредвиденные затраты на сумму почти один миллион рублей.

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Добавим, что это здание бывшего старого таганрогского рынка (гостиный двор), оно считается объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее стало известно, что более 60 миллионов рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Здание#Реставрация#Старый рынок
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