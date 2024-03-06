Более 50 млн вложат в реставрацию здания бывшего старого рынка в Таганроге

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Начальная цена закупки составляет 50,8 миллиона рублей, а организатором выступает «Таганрогский музыкальный колледж». Победитель станет известен 26 марта.
Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года. Всего в эту сумму входят несколько видов работ, в том числе закрепление грунтов, общестроительные работы, а также включены непредвиденные затраты на сумму почти один миллион рублей.
Добавим, что это здание бывшего старого таганрогского рынка (гостиный двор), оно считается объектом культурного наследия регионального значения.
Ранее стало известно, что более 60 миллионов рублей потратят на ремонт улицы Особенной в Ростове-на-Дону.