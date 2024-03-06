rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:21

Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за удары пленного штыком

Бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком

6 марта 2024, 15:21
Фото: УНМ ДНР
Бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за удары пленного штыком
В Ростове-на-Дону огласили приговор гражданину Украины Дмитрию Евгану, который пытался убить пленного, сообщили в региональной прокуратуре.

В 2017 году Евган заключил контракт о прохождении службы в ВСУ и попал в учебный центр. В дальнейшем он участвовал в военных операциях с целью захвата власти в ДНР.

В марте в Мариуполе на территории предприятия «Азовмаш» фигурант несколько раз ударил штык-ножом военнопленного, который служил в ВС ДНР. Последнего удалось спасти, так как ему оказали медицинскую помощь.

В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из Украины
Узнать подробнее
Бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за удары пленного штыком
Видео: УНМ ДНР

По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь суд приговорил обвиняемого к 20 годам заключения. Это решение еще не вступило в законную силу.

Ранее жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
В Ростове дали 16 лет колонии боевику экстремистской группировки из УкраиныВещи украинских боевиков покажут на выставке в Ростовской областиДвух боевиков осудили в Ростове-на-Дону за попытку устроить взрыв в ЛНР
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#Приговор#Происшествия#Гражданин Украины
Подпишитесь
В Ростовской области закупаются золотом и не слышат воя сирен
Сегодня, 16:14
Жители Ростова-на-Дону стали массово избавляться от квартир в старом фонде
Сегодня, 15:39
В Ростовской области сорвался миллиардный контракт по «Безопасному городу»
Сегодня, 12:13
Почему так дорого! Что внутри дома в Ростове за четверть миллиарда рублей
Сегодня, 13:33
«Горы мусора — это стыдно!»: эколог рассказал, чем каждый день дышат жители Ростова
Сегодня, 13:59
«Сколько денег надо?»: житель Ростовской области возмутился платой за медуслуги
Сегодня, 14:53