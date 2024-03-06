Бойца ВСУ осудили на 20 лет в Ростове-на-Дону за попытку убить пленного штыком

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
В 2017 году Евган заключил контракт о прохождении службы в ВСУ и попал в учебный центр. В дальнейшем он участвовал в военных операциях с целью захвата власти в ДНР.
В марте в Мариуполе на территории предприятия «Азовмаш» фигурант несколько раз ударил штык-ножом военнопленного, который служил в ВС ДНР. Последнего удалось спасти, так как ему оказали медицинскую помощь.
По факту случившегося возбудили уголовное дело и теперь суд приговорил обвиняемого к 20 годам заключения. Это решение еще не вступило в законную силу.
Ранее жителя Ростовской области осудили за попытку перебраться к террористам в Сирию. Материал на эту тему читайте по ссылке.