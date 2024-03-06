Эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростове

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
По его словам, ситуация не столь катастрофична, как многие ожидали, и спрос на жилье все еще существует. Однако объем сделок значительно сократился, что не приводит к изменению цен на недвижимость. Продавцы не готовы снижать стоимость, в то время как покупатели стремятся перейти к сделке.
Отмечается быстрый рост стоимости аренды жилья, а также заметный спрос на дорогие квартиры. По мнению специалиста, это объясняется тем, что покупатели не торопятся приобретать недвижимость, а предпочитают снимать квартиры, чтобы временно насладиться комфортными условиями проживания.
По мнению Игоря Федосова, значительных изменений ожидать не стоит. Однако к концу марта он прогнозирует увеличение предложений на рынке, что обеспечит покупателям более широкий выбор, особенно в отношении вторичного жилья.
Ранее в Ростовской области назвали среднюю стоимость аренды квартиры.