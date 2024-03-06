Эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростове

По его словам, ситуация не столь катастрофична, как многие ожидали, и спрос на жилье все еще существует. Однако объем сделок значительно сократился, что не приводит к изменению цен на недвижимость. Продавцы не готовы снижать стоимость, в то время как покупатели стремятся перейти к сделке.