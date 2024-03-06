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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:16

Эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростовской области

Эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростове

6 марта 2024, 11:14
Фото: 1MI
Эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростовской области
В России, в том числе Ростовской области, рынок недвижимости находится в шоковом состоянии, пишет Newia, ссылаясь на слова риелтора Игоря Федосова.

По его словам, ситуация не столь катастрофична, как многие ожидали, и спрос на жилье все еще существует. Однако объем сделок значительно сократился, что не приводит к изменению цен на недвижимость. Продавцы не готовы снижать стоимость, в то время как покупатели стремятся перейти к сделке.

Отмечается быстрый рост стоимости аренды жилья, а также заметный спрос на дорогие квартиры. По мнению специалиста, это объясняется тем, что покупатели не торопятся приобретать недвижимость, а предпочитают снимать квартиры, чтобы временно насладиться комфортными условиями проживания.

В Ростовской области назвали среднюю стоимость аренды квартиры
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По мнению Игоря Федосова, значительных изменений ожидать не стоит. Однако к концу марта он прогнозирует увеличение предложений на рынке, что обеспечит покупателям более широкий выбор, особенно в отношении вторичного жилья.

Ранее в Ростовской области назвали среднюю стоимость аренды квартиры.

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#Общество#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Рынок недвижимости#Цены на недвижимость#Спрос на жилье
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