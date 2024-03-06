Фейк или нет? Жителей Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой

В чатах и соцсетях пишут сообщения о том, что террористы якобы раскидывают в регионе взрывчатку, замаскированную под фонарики. Фейки подобного содержания ранее распространяли и в других регионах России. Там также писали, что взрывчатку прячут в кошельках, игрушках и других вещах.