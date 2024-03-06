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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Фейк или нет? Жителей Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой

Фейк или нет? Жителей Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой

6 марта 2024, 12:49
Фото: Pxhere
Фейк или нет? Жителей Ростовской области начали запугивать фонариками со взрывчаткой

Сообщения о фонариках со взрывчаткой в Ростове оказались фейком

Информация о распространении в Ростовской области фонариков со взрывчаткой является недостоверной, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

В чатах и соцсетях пишут сообщения о том, что террористы якобы раскидывают в регионе взрывчатку, замаскированную под фонарики. Фейки подобного содержания ранее распространяли и в других регионах России. Там также писали, что взрывчатку прячут в кошельках, игрушках и других вещах.

Однако информация об этом является фейковой и распространяется, предположительно, украинскими спецслужбами.

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Местных жителей просят не поддаваться панике, а при обнаружении подозрительных предметов обращаться к спасателям или полиции.

Ранее сообщалось, что групповые чаты проверят в Ростовской области из-за выборов президента.

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#Общество#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украина#Происшествия
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