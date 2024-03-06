Флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
По мнению Анны Конаревой, дурным тоном больше не считается дарить девушкам гвоздики, которые традиционно считаются траурными, желтые цветы «равнодушия» и растения с черными лепестками.
«Все это пережитки прошлого, а некоторые сорта гвоздик вообще не похожи на те красные, что обычно несут к мемориалам. Дарить нужно в первую очередь те цветы, которые девушка любит. И обязательно свежие», — замечает флорист.
Однако свои «нет» при выборе букетов к празднику все же есть.
Так, флорист не рекомендует выбирать для подарка цветы, подкрашенные искусственными красителями.
«Во-первых, капли с ножек цветов могут испортить одежду или мебель. Во-вторых, они быстро теряют вид, вянут. А для некоторых краситель может оказаться аллергеном. То же самое с букетами, осыпанными блестками. Такие цветы лучше не нюхать, чтобы пластик не попал в дыхательные пути и в глаза. А еще блестками часто маскируют несвежие цветы», — объясняет Анна Конарева.
Она также посоветовала избегать букетов в целлофановой обертке. Она значительно сокращает срок жизни цветка в вазе, если не снять упаковку.
«А еще целлофан дешевит вид букета, гораздо лучше просто перевязать цветы лентой», — добавляет эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали.