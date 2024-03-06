Флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта

«Во-первых, капли с ножек цветов могут испортить одежду или мебель. Во-вторых, они быстро теряют вид, вянут. А для некоторых краситель может оказаться аллергеном. То же самое с букетами, осыпанными блестками. Такие цветы лучше не нюхать, чтобы пластик не попал в дыхательные пути и в глаза. А еще блестками часто маскируют несвежие цветы», — объясняет Анна Конарева.