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Published Сегодня, 07:29

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Флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить ростовчанкам на 8 марта

Флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта

6 марта 2024, 07:29
Фото: Pxhere
Флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить ростовчанкам на 8 марта
Старомодно оформленные букеты вызовут у девушек не радость, а огорчение и даже проблемы со здоровьем, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский флорист Анна Конарева.

По мнению Анны Конаревой, дурным тоном больше не считается дарить девушкам гвоздики, которые традиционно считаются траурными, желтые цветы «равнодушия» и растения с черными лепестками.

«Все это пережитки прошлого, а некоторые сорта гвоздик вообще не похожи на те красные, что обычно несут к мемориалам. Дарить нужно в первую очередь те цветы, которые девушка любит. И обязательно свежие», — замечает флорист.

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Однако свои «нет» при выборе букетов к празднику все же есть.

Так, флорист не рекомендует выбирать для подарка цветы, подкрашенные искусственными красителями.

«Во-первых, капли с ножек цветов могут испортить одежду или мебель. Во-вторых, они быстро теряют вид, вянут. А для некоторых краситель может оказаться аллергеном. То же самое с букетами, осыпанными блестками. Такие цветы лучше не нюхать, чтобы пластик не попал в дыхательные пути и в глаза. А еще блестками часто маскируют несвежие цветы», — объясняет Анна Конарева.

Она также посоветовала избегать букетов в целлофановой обертке. Она значительно сокращает срок жизни цветка в вазе, если не снять упаковку.

«А еще целлофан дешевит вид букета, гораздо лучше просто перевязать цветы лентой», — добавляет эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что цветы к 8 Марта в Ростове резко подорожали.

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