«Горы мусора — это стыдно!»: эколог рассказал, чем каждый день дышат жители Ростова

«Расположение Ростова хорошее. Город стоит на холме и хорошо продувается, что частично решает проблему с загазованностью от транспорта. Но Ростовская область — это сельскохозяйственный регион. Отсутствие контроля за сельскохозяйственной деятельностью усугубляет ситуацию. Ненормированное внесение всевозможных удобрений и химии на поля проводится с нарушением технологии обработки почвы. Наш сильный восточный ветер несет это все с полей в город, а мы этим дышим», — отмечает Алексей Лебедев.