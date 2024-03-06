«Горы мусора — это стыдно!»: эколог рассказал, чем каждый день дышат жители Ростова

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Напомним, что Ростов вошел в перечень городов и округов с высокими показателями загрязнения атмосферы. И если ситуация не изменится, городу будет дана возможность модернизировать ресурсы троллейбусной сети. То есть приобрести новый электротранспорт на городские маршруты.
Однако эксперты уверены, что загазованность города транспортом — это лишь одна из многих проблем.
«Расположение Ростова хорошее. Город стоит на холме и хорошо продувается, что частично решает проблему с загазованностью от транспорта. Но Ростовская область — это сельскохозяйственный регион. Отсутствие контроля за сельскохозяйственной деятельностью усугубляет ситуацию. Ненормированное внесение всевозможных удобрений и химии на поля проводится с нарушением технологии обработки почвы. Наш сильный восточный ветер несет это все с полей в город, а мы этим дышим», — отмечает Алексей Лебедев.
Добавляют ухудшение экологии, по словам эксперта, выбросы предприятий и огромные горы мусора.
«Все-таки для заботы о качестве воздуха хорошо бы сперва навести чистоту в Ростове. То, что мы наблюдаем сейчас — это стыдно. Центр еще как-то убирается, а то, что творится в районах Ростова просто ужасно», — делится мнением эколог.
Спикер разъясняет, что город стал очень грязный. И если дорожки еще как-то убираются, на газонах возле жилых домов повсеместно валяются пластиковые бутылки, пакеты, обрезанные сухие ветки.
Собеседник добавляет, что лесопарковые зоны, которые могли бы нести пользу для очистки воздуха, ссыпают мусор. В том числе и строительный, с разнообразными пропитками, которые не улучшают экологию.
«Есть еще и проблема с газонами, на которые зачем-то землю насыпают с горой. Ветер разметает эту землю на дороги, образуя грязь и пыль. А мы потом тоже всем этим дышим», — резюмирует эколог.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему эксперты считают, что реформа по обращению с отходами провалилась в Ростовской области.