Истомин: Почти для 80% пользователей интернета источником новостей являются блогеры

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
В рамках «Медиапотока», организованного Министерством науки и высшего образования, «Росатомом» и «Диалогом», он также обсудил с представителями блогосферы перспективы развития этой области в России и представил результаты исследования социологического агентства «Вебер» — совместного проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», пишет 56orb.ru.
Кирилл Истомин отметил, что 79% россиян используют блоги для получения актуальной информации. Это свидетельствует о том, что в наше время блогосфера становится пространством высокого доверия. Люди всё чаще обращаются к блогерам как к источникам независимых мнений и анализа.
«80% участников нашего исследования считают, что блогеры оказывают влияние на общественное мнение, поэтому важно помнить о своей ответственности перед аудиторией. Доверие — это ключевой социальный капитал нашего времени», — сообщил он.
В ходе обсуждения Андрей Третьяков, создатель канала «Лука Ебков», ресторатор и соучредитель компании Stereo People Group, подчеркнул, что каждый блогер должен нести ответственность за свои слова.
Третьяков также добавил, что раньше анонимные каналы были популярны, но сейчас им практически не доверяют, потому что за свои высказывания нужно отвечать лично. Каждый блогер должен беречь свою репутацию.
Помимо проверки информации, для блогера важно следить за трендами и алгоритмами, постоянно совершенствоваться, отметил один из топ-6 авторов «ВКонтакте» по версии Brand Analytics за 2023 год с ежемесячным охватом более 50 миллионов пользователей, выпускник «Мастерской новых медиа» Алексей Костыркин.
«Блогер — это социально значимая профессия, влияющая на общественное мнение. Он может не только делиться своими мыслями, но и освещать жизнь региона, его культуру», — заключил заслуженный артист Республики Адыгея, блогер-обозреватель, выпускник «Мастерской новых медиа» Адам Ачмиз.