Истомин: Почти для 80% пользователей интернета источником новостей являются блогеры

Кирилл Истомин отметил, что 79% россиян используют блоги для получения актуальной информации. Это свидетельствует о том, что в наше время блогосфера становится пространством высокого доверия. Люди всё чаще обращаются к блогерам как к источникам независимых мнений и анализа.