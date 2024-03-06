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Василий Уткин

Комментатор Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода «СКА-Ростов» в медиалигу

6 марта 2024, 16:46
Фото: Telegram-канал Василия Уткина
Василий Уткин
Василий Уткин раскритиковал Басту за переход клуба «СКА-Ростов» из профессиональной лиги в любительскую, обсуждение темы состоялось на YouTube-канале «Это медиафутбол, бро!».

В спортивном мире продолжают обсуждать переход футбольного клуба «СКА-Ростов» из профессиональной лиги в медиалигу. О таком решении ранее сообщил владелец клуба рэпер Баста. Он объяснил его финансовыми трудностями.

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Футбольный комментатор Василий Уткин, рассуждая о решении Басты, назвал его «неудачником».

«Потому что он приходит в медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше», — объясняет Уткин.

Сам Баста ранее парировал, что клуб «в любой момент» может обратно вернуться в профессиональный спорт. Также он заявил, что его критики являются профанами в вопросах администрирования футбольного клуба.

Ранее сообщалось, что игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу.

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