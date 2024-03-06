Комментатор Уткин назвал Басту неудачником из-за перехода «СКА-Ростов» в медиалигу

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
В спортивном мире продолжают обсуждать переход футбольного клуба «СКА-Ростов» из профессиональной лиги в медиалигу. О таком решении ранее сообщил владелец клуба рэпер Баста. Он объяснил его финансовыми трудностями.
Футбольный комментатор Василий Уткин, рассуждая о решении Басты, назвал его «неудачником».
«Потому что он приходит в медиалигу из-за того, что его команда ничего не добилась там, где играла раньше», — объясняет Уткин.
Сам Баста ранее парировал, что клуб «в любой момент» может обратно вернуться в профессиональный спорт. Также он заявил, что его критики являются профанами в вопросах администрирования футбольного клуба.
Ранее сообщалось, что игроки СКА Ростов покинут клуб после его ухода в любительскую лигу.