Корпорация МСП выделит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
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Updated Сегодня, 11:48
Заявки можно направить на цифровой платформе МСП.РФ посредством специального сервиса, сообщает ТАСС.
В 2023 году малый бизнес получил 2,4 млрд рублей финансирования на приобретение отечественного оборудования по ставке 6% годовых, на приобретение оборудования зарубежного производства — по ставке 8%. Максимальный объем лизингового финансирования был привлечен петербургскими предпринимателями — 211 млн рублей. Далее следуют Московская область (195 млн рублей) и Нижегородская область (150 млн рублей). Предприниматели из Тулы привлекли финансирование в размере 127 млн рублей, из Москвы — 121 млн рублей, из Пермского края — 108 млн рублей, из Владимирской области — 102 млн рублей.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, программа льготного лизинга, реализуемая в рамках национального проекта, масштабируется быстрыми темпами, благодаря чему новое оборудование смогут получить все больше российских производств.
«При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий. Также в прошлом году программа льготного лизинга была запущена в новых регионах. По ней бизнес получил оборудование в лизинг на 119 млн рублей», — подчеркнул Исаевич.
Предприниматели могут воспользоваться льготным лизинговым финансированием на сумму в диапазоне от 500 тыс. до 50 млн рублей на период от 13 месяцев до семи лет. После поставки оборудования начинается внесение платежей. Если есть поручительство РГО, то размер первоначального взноса от стоимости оборудования составит 0%.
Лизинговая поддержка, как уже отмечалось, оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Курирует его выполнение первый вице-премьер Андрей Белоусов.