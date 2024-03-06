Корпорация МСП выделит малому производственному бизнесу 4,5 млрд рублей

Предприниматели могут воспользоваться льготным лизинговым финансированием на сумму в диапазоне от 500 тыс. до 50 млн рублей на период от 13 месяцев до семи лет. После поставки оборудования начинается внесение платежей. Если есть поручительство РГО, то размер первоначального взноса от стоимости оборудования составит 0%.