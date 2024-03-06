Масленицу в Ростовской области отпразднуют на неделю раньше из-за выборов

Масленица в этом году выпадает на неделю с 11 по 17 марта. Как правило, главные гуляния в честь праздника выпадают на последний воскресный день. Однако в этом году 17 марта в России проходит финальный день голосования на президентских выборах. А потому гуляния перенесли на неделю вперед — на воскресенье, 10 марта.