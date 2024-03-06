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Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Из-за выборов президента основные гуляния в честь Масленицы перенесли в Ростовской области

Масленицу в Ростовской области отпразднуют на неделю раньше из-за выборов

6 марта 2024, 16:40
Фото: Изображение Midjourney
Из-за выборов президента основные гуляния в честь Масленицы перенесли в Ростовской области
Из-за выборов президента основные гуляния в честь Масленицы перенесли в Ростовской области, рассказали в правительстве региона.

Масленица в этом году выпадает на неделю с 11 по 17 марта. Как правило, главные гуляния в честь праздника выпадают на последний воскресный день. Однако в этом году 17 марта в России проходит финальный день голосования на президентских выборах. А потому гуляния перенесли на неделю вперед — на воскресенье, 10 марта.

Жителям Ростовской области рассказали, как и когда отмечать Масленицу в 2024 году
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Главное празднование Масленицы в Ростовской области состоится в Новочеркасске на площади Ермака. Посетить гуляния там можно 10 марта с 11.00 до 15.00.

Ранее ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказала, с чем можно есть блины на Масленицу без вреда для веса.

Напомним, в прошлом году столицей Масленицы в Ростовской области был Азов.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Праздник#Масленица#Правительство Ростовской области
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