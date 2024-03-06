Масленицу в Ростовской области отпразднуют на неделю раньше из-за выборов

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Масленица в этом году выпадает на неделю с 11 по 17 марта. Как правило, главные гуляния в честь праздника выпадают на последний воскресный день. Однако в этом году 17 марта в России проходит финальный день голосования на президентских выборах. А потому гуляния перенесли на неделю вперед — на воскресенье, 10 марта.
Главное празднование Масленицы в Ростовской области состоится в Новочеркасске на площади Ермака. Посетить гуляния там можно 10 марта с 11.00 до 15.00.
Ранее ростовский диетолог Анастасия Кривошей рассказала, с чем можно есть блины на Масленицу без вреда для веса.
Напомним, в прошлом году столицей Масленицы в Ростовской области был Азов.