Массовые перекрытия дорог ожидаются в Ростове-на-Дону в марте

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:58
С 11 марта перероют проезд на проспекте Театральный на участке от Нансена до Театрального, 123. Это продлится до 30 мая.
В это же время ограничения введут на Нансена на участке от переулка Таманский до проспекта Театральный. А до 30 июня нельзя будет проехать по Варфоломеева в районе строения №120.
С 16 марта будет установлен запрет на стоянку транспорта с западной и восточной стороны улицы Орская от Троллейбусной до здания по Орской, 8.
Кроме того, перекроют проезд через железнодорожный переезд 16.03.2024 в течение дня.
Ранее стало известно, что через Ростов ночью перестанут ходить поезда.
До этого в донской столице утвердили проект новой проезжей части в Александровке.