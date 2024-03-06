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Published Сегодня, 08:44

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Updated Сегодня, 08:58

Массовые перекрытия дорог ожидаются в Ростове-на-Дорну в марте

Массовые перекрытия дорог ожидаются в Ростове-на-Дону в марте

6 марта 2024, 08:44
Фото: 1MI
Массовые перекрытия дорог ожидаются в Ростове-на-Дорну в марте
В Ростове-на-Дону в марте запланированы ограничения движения на нескольких дорогах, сообщили в городской администрации.

С 11 марта перероют проезд на проспекте Театральный на участке от Нансена до Театрального, 123. Это продлится до 30 мая.

В это же время ограничения введут на Нансена на участке от переулка Таманский до проспекта Театральный. А до 30 июня нельзя будет проехать по Варфоломеева в районе строения №120.

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С 16 марта будет установлен запрет на стоянку транспорта с западной и восточной стороны улицы Орская от Троллейбусной до здания по Орской, 8.

Кроме того, перекроют проезд через железнодорожный переезд 16.03.2024 в течение дня.

Ранее стало известно, что через Ростов ночью перестанут ходить поезда.

До этого в донской столице утвердили проект новой проезжей части в Александровке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дороги#Ограничения движения
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