Обыски прошли в районном отделе полиции в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По информации издания, оперативники службы собственной безопасности провели четыре обыска. Поводом якобы может быть незаконный бизнес.
«Речь идет о предпринимательской деятельности замначальника ОМВД Усть-Донецкого района по оперативной работе. У него дома в подвале есть коптильня», — пишет издание.
Отмечается, что ему якобы браконьеры поставляли дешевую рыбу, в том числе шемаю. Говорится будто никого не наказывали за незаконный вылов.
Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.
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