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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

Обыски прошли у руководства полиции Усть-Донецкого района в Ростовской области

Обыски прошли в районном отделе полиции в Ростовской области

6 марта 2024, 06:34
Фото: 73.мвд.рф / иллюстрация
Обыски прошли у руководства полиции Усть-Донецкого района в Ростовской области

Обыски прошли у руководства полиции Усть-Донецкого района в Ростовской области

В Ростовской области провели обыски у руководства отдела полиции в Усть-Донецком районе, сообщает 1Rnd.

По информации издания, оперативники службы собственной безопасности провели четыре обыска. Поводом якобы может быть незаконный бизнес.

«Речь идет о предпринимательской деятельности замначальника ОМВД Усть-Донецкого района по оперативной работе. У него дома в подвале есть коптильня», — пишет издание.

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Отмечается, что ему якобы браконьеры поставляли дешевую рыбу, в том числе шемаю. Говорится будто никого не наказывали за незаконный вылов.

Добавим, что никакой официальной информации по этому поводу не поступало, она уточняется.

Ранее видео облавы силовиков на банду «коммунальщиков» в Ростове слили в Интернет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Обыски#Происшествия#Незаконный бизнес
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