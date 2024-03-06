Офисы ПСБ стали доступны во всех субъектах нашей страны

ПСБ расширил присутствие на территории России. Повышая доступность финансовых услуг, банк открыл девять новых офисов обслуживания клиентов и теперь региональная сеть представлена более чем 800 отделениями, охват которых распространился на все 89 субъектов РФ.

Теперь в новых офисах, которые открылись в Анадыре, Горно-Алтайске, Кургане, Магадане, Назрани, Петропавловске-Камчатском, Саранске, Элисте и Южно-Сахалинске клиенты банка смогут получить целый спектр различных услуг. По словам заместителя председателя ПСБ Айрат Гаскарова, стратегия банка сегодня ориентирована на обеспечение удобства клиента, доступности и качества предоставления финансовых услуг, которые достигаются за счет сбалансированного развития территориальной представленности и внедрения передовых онлайн-технологий банковского обслуживания. — Сегодня ПСБ это единственный банк в стране, офисы которого открыты в каждом субъекте России, включая новые регионы. В любом отделении — от самой западной точки на карте до восточной — клиентам доступны передовые банковские продукты и высочайшие стандарты обслуживания, наши сотрудники помогут подобрать оптимальные финансовые решения для достижения самых разных целей, а для самих регионов мы выступаем надежным партнером и содействуем их социально-экономическому развитию. Мы продолжим совершенствовать свою региональную сеть, в том числе с точки зрения ее оптимизации, повышения эффективности и усиления позиций ПСБ по всей стране, — говорит Айрат Гаскаров. Добавим, что в новых офисах ПСБ можно получить потребительский кредит, открыть текущий и накопительный счет или депозит, оформить банковскую карту, провести оплату услуг поставщику и развивать ежедневный банкинг.