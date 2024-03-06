Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область

После того, как Авдеевку покинули украинские войска, линия боевого соприкосновения отдалилась. Ранее из-за близости боев восстановить железнодорожное сообщение Ростовской области с Донецком, Ясиноватой, Макеевкой и через Иловайск и Амвросиевку было утопичным.