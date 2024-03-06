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Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:20

Updated Сегодня, 18:20

Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область

Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область

6 марта 2024, 18:18
Фото: Изображение Midjourney
Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область
Из-за отдаления зоны боевых действий стало возможным восстановление железнодорожного сообщения между ДНР и Ростовской областью, заявил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

После того, как Авдеевку покинули украинские войска, линия боевого соприкосновения отдалилась. Ранее из-за близости боев восстановить железнодорожное сообщение Ростовской области с Донецком, Ясиноватой, Макеевкой и через Иловайск и Амвросиевку было утопичным.

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Пушилин назвал возобновление железнодорожного движения давней мечтой и возможностью для жителей ДНР напрямую добираться в Москву, Питер и Крым.

Ранее суд в Ростове решил, кто отремонтирует дороги, разрушенные из-за водовода в ДНР. Водовод из реки Дон проводили в республику прошлым летом по просьбе Дениса Пушилина. Строительством занималась структура Минобороны.

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#Россия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пушилин#Транспорт#Денис Пушилин#Украина#Дороги
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