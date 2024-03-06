Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:20
Updated Сегодня, 18:20
После того, как Авдеевку покинули украинские войска, линия боевого соприкосновения отдалилась. Ранее из-за близости боев восстановить железнодорожное сообщение Ростовской области с Донецком, Ясиноватой, Макеевкой и через Иловайск и Амвросиевку было утопичным.
Пушилин назвал возобновление железнодорожного движения давней мечтой и возможностью для жителей ДНР напрямую добираться в Москву, Питер и Крым.
Ранее суд в Ростове решил, кто отремонтирует дороги, разрушенные из-за водовода в ДНР. Водовод из реки Дон проводили в республику прошлым летом по просьбе Дениса Пушилина. Строительством занималась структура Минобороны.