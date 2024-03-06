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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Первый именной батальон формируют на Дону для участия в СВО

Первый именной батальон формируют на Дону для участия в СВО

6 марта 2024, 07:52
Фото: donland.ru
Первый именной батальон формируют на Дону для участия в СВО
По решению командования на Ростовскую область возложено формирование именного мотострелкового батальона мотострелкового полка.

Первые военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы по контракту в именном воинском подразделении, уже направились к месту дислокации воинской части.

Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, бойцы, заключившие контракт, направляются на один из полигонов Южного военного округа для прохождения углубленной военной подготовки и боевого слаживания.

— При заключении контракта для прохождения службы в именном батальоне предусмотрена региональная выплата в сумме 500 тысяч рублей и выплата Минобороны РФ в размере 195 тысяч рублей, — пояснил заместитель губернатора.

Набор военнослужащих в данное подразделение. продолжается. Когда батальон будет полностью сформирован военнослужащие направятся в зону проведения специальной военной операции.

Напомним, минимальная ежемесячная выплата военнослужащим, принимающим участие в СВО, составляет 210 тысяч рублей.

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