Первый именной батальон формируют на Дону для участия в СВО

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Первые военнослужащие, заключившие контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы по контракту в именном воинском подразделении, уже направились к месту дислокации воинской части.
Как сообщил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, бойцы, заключившие контракт, направляются на один из полигонов Южного военного округа для прохождения углубленной военной подготовки и боевого слаживания.
— При заключении контракта для прохождения службы в именном батальоне предусмотрена региональная выплата в сумме 500 тысяч рублей и выплата Минобороны РФ в размере 195 тысяч рублей, — пояснил заместитель губернатора.
Набор военнослужащих в данное подразделение. продолжается. Когда батальон будет полностью сформирован военнослужащие направятся в зону проведения специальной военной операции.
Напомним, минимальная ежемесячная выплата военнослужащим, принимающим участие в СВО, составляет 210 тысяч рублей.