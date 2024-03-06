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Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:15

Updated Сегодня, 05:15

Бизнесмен переместил мясо за нелогичный промежуток времени в Азов

Проблемы появились у бизнесмена за слишком быструю доставку масла в Азов

6 марта 2024, 05:04
Фото: 1MI

Бизнесмен переместил мясо за нелогичный промежуток времени в Азов

В Ростовской области выявили нарушение при транспортировке сливочного масла бизнесменом, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Проблемы оказались в ветеринарных документах, так как в них говорилось о доставке продукции с предприятия в Ростове до бизнесмена в Азове за 20 минут. Но перевезти так быстро товар нельзя.

Это расстояние можно преодолеть минимум за 57 минут, без учета погрузки и разгрузки. Это говорит о нарушении ветеринарных правил и порядка оформления документов.

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От предпринимателя потребовали не допускать нарушений.

Ранее в Ростове подскочили цены на масло и другие продукты. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Общество#Бизнес#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Масло
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