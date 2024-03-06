Проблемы появились у бизнесмена за слишком быструю доставку масла в Азов

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Проблемы оказались в ветеринарных документах, так как в них говорилось о доставке продукции с предприятия в Ростове до бизнесмена в Азове за 20 минут. Но перевезти так быстро товар нельзя.
Это расстояние можно преодолеть минимум за 57 минут, без учета погрузки и разгрузки. Это говорит о нарушении ветеринарных правил и порядка оформления документов.
От предпринимателя потребовали не допускать нарушений.
Ранее в Ростове подскочили цены на масло и другие продукты. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.