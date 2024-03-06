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Психолог назвала худшие подарки женщинам на 8 Марта

Психолог назвала худшие подарки женщинам на 8 Марта

6 марта 2024, 07:51
Фото: Pxhere
Психолог назвала худшие подарки женщинам на 8 Марта
Огромные плюшевые медведи и кухонная утварь — то, за что женщина поблагодарит, но не от чистого сердца. Клинический психолог из Ростова-на-Дону Татьяна Разумовская назвала подарки, которые не обрадуют девушек.

По мнению Татьяны Разумовской, худшим из худших подарков на 8 Марта можно назвать плюшевых медведей человеческого роста.

«Когда мужчины дарят такие подарки, они редко задумываются, где девушка будет его хранить и зачем он ей нужен. Огромный медведь вызовет мимолетное удивление, но дальше создаст только проблемы. То же самое со всякого рода сувенирами, абонементами в спорт-зал», — уверена эксперт.

Также, по мнению Татьяны Разумовской, плохим подарком окажется кухонная утварь и средства личной гигиены.

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«Это базовые вещи, которые в достаточном количестве и так есть у каждой женщины. Что касается средств личной гигиены, это считается подарком „с намеком“. К тому же такие вещи лучше подбирать индивидуально», — замечает психолог.

Поставить в неловкое положение женщину могут также слишком дорогие подарки или домашние животные.

«Такие подарки можно дарить только в том случае, если вас об этом попросили. И выбирать их тоже лучше вместе, чтобы получатель после не испытывал чувства вины», — объясняет Татьяна Разумовская.

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