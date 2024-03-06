Психолог назвала худшие подарки женщинам на 8 Марта

«Когда мужчины дарят такие подарки, они редко задумываются, где девушка будет его хранить и зачем он ей нужен. Огромный медведь вызовет мимолетное удивление, но дальше создаст только проблемы. То же самое со всякого рода сувенирами, абонементами в спорт-зал», — уверена эксперт.