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Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Багаевский гидроузел сыграет важную роль в повышении пропускной способности реки Дон

Путину сообщили об увеличении пропускной способности Дона

6 марта 2024, 16:17
Фото: rostovgazeta.ru
Багаевский гидроузел сыграет важную роль в повышении пропускной способности реки Дон
Багаевский гидроузел сыграет важную роль в повышении пропускной способности реки Дон, развитие Азово-Черноморского макрорегиона обсудили на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Глава государства обсудил развитие южных регионов, отметив их большой потенциал и стратегическую важность. Путин призвал развивать инфраструктуру поблизости с Черным и Азовским морем. Там будут строить новые железные дороги, гостиницы и другие социальные объекты.

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На совещании поднимался вопрос морской и речной торговли и туризма. Власти обозначили задачу увеличения пропускной способности реки Дон. Решить это проблему должен строящийся Багаевский гидроузел.

Также федеральные власти наметили несколько задач в экологической сфере. В частности, в этом году займутся мероприятиями по оздоровлению реки Дон.

Напомним, в Ростовской области потратят 11,5 миллиарда рублей на реабилитацию реки Дон. Среди мероприятий по охране реки значится и строительство Багаевского гидроузла.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Азовское море#Река Дон#Владимир Путин
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