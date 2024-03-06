Путину сообщили об увеличении пропускной способности Дона

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Глава государства обсудил развитие южных регионов, отметив их большой потенциал и стратегическую важность. Путин призвал развивать инфраструктуру поблизости с Черным и Азовским морем. Там будут строить новые железные дороги, гостиницы и другие социальные объекты.
На совещании поднимался вопрос морской и речной торговли и туризма. Власти обозначили задачу увеличения пропускной способности реки Дон. Решить это проблему должен строящийся Багаевский гидроузел.
Также федеральные власти наметили несколько задач в экологической сфере. В частности, в этом году займутся мероприятиями по оздоровлению реки Дон.
Напомним, в Ростовской области потратят 11,5 миллиарда рублей на реабилитацию реки Дон. Среди мероприятий по охране реки значится и строительство Багаевского гидроузла.