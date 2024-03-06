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Ростов получит около 9 млрд на больницу, дорогу, институт и общежитие

Ростов получит 9 млрд на больницу, дорогу, институт и общежитие

6 марта 2024, 11:47
Фото: donland.ru
Ростов получит около 9 млрд на больницу, дорогу, институт и общежитие
Ростову выделят около девяти миллиардов рублей на строительство социально значимых объектов инфраструктуры, данные об этом появились на портале федерального правительства.

В конце февраля федеральные власти объявили о планах расширить перечень объектов, которые собираются построить с 2024 по 2028 годы с привлечением средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Строительство».

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростову выделят деньги на завершение строительства Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. Сейчас работы планируют закончить в 2025 году, потратив на реализацию проект 16 миллиардов рублей.

На строительство зданий «Ростовского-на–Дону ордена трудового Красного Знамени научно-исследовательского противочумного института» потратят более 3,38 миллиарда рублей. Площадь зданий составит 17,87 тысячи квадратов, завершение работ запланировано на следующий год.

Реконструкцию улицы Вавилова в Ростове оценили в 8 млрд рублей
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Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростову выделят деньги на завершение строительства Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. СПредседатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростову выделят деньги на завершение строительства Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. С
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Ростову выделят деньги на завершение строительства Областного детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. С
Фото: donland.ru

Кроме того, власти выделят деньги на реконструкция автодороги по улице Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой. Реконструкция дороги протяженностью около 10,5 километра будет стоить 8 миллиардов рублей. Вместе с этим деньги на строительство общежития получит один из донских вузов, всего на работы потратят 3,6 миллиарда рублей.

Так из федерального бюджета в 2024–2025 годах планируется получить 3,8 миллиарда рублей на строительство центра детской хирургии, почти 1,2 миллиарда на строительство корпусов института, 1,69 миллиарда на реконструкцию Вавилова, и еще 1,97 миллиарда Ростов в ближайшие три года получит на строительство общежития.

Ранее стало известно, сколько участков планируют изъять под реконструкцию Вавилова в Ростове.

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