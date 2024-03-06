Ростов получит 9 млрд на больницу, дорогу, институт и общежитие

Кроме того, власти выделят деньги на реконструкция автодороги по улице Вавилова в границах улиц Особенной и Сосновой. Реконструкция дороги протяженностью около 10,5 километра будет стоить 8 миллиардов рублей. Вместе с этим деньги на строительство общежития получит один из донских вузов, всего на работы потратят 3,6 миллиарда рублей.