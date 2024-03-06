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Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Ростовчанка попала в больницу после резкого торможения автобуса

Ростовчанка попала в больницу при попытке прокатиться на автобусе

6 марта 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney

Ростовчанка попала в больницу после резкого торможения автобуса

В Ростове-на-Дону пострадала пассажирка в автобусе, водитель которого резко затормозил, сообщили в региональном УМВД.

Водитель автобуса «МАЗ» ехал по улице Советской в сторону Карла Маркса и в пути затормозил. Из-за этого упала 19-летняя девушка, стоявшая в передней части салона.

Пассажирка получила травмы и ее доставили в больницу. О ее состоянии сейчас информации нет.

Почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области
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Происшествие случилось во вторник, 5 марта, на маршруте 3А. В автобусе в это время находились 30 пассажиров.

Ранее два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

До этого почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Автобус#Происшествия#Пассажирка
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