Ростовчанка попала в больницу при попытке прокатиться на автобусе

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Водитель автобуса «МАЗ» ехал по улице Советской в сторону Карла Маркса и в пути затормозил. Из-за этого упала 19-летняя девушка, стоявшая в передней части салона.
Пассажирка получила травмы и ее доставили в больницу. О ее состоянии сейчас информации нет.
Происшествие случилось во вторник, 5 марта, на маршруте 3А. В автобусе в это время находились 30 пассажиров.
Ранее два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
До этого почти 130 ДТП произошло из-за ям на М-4 «Дон» в Ростовской области.