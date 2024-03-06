«Сколько денег надо?»: житель Ростовской области возмутился платой за медуслуги

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Собеседник рассказывает, что причиной его обращения в медучреждения Ростовской области стали проблемы с глазами. Сперва он обратился в офтальмологическое отделение поликлиники в Новочеркасске.
«Но оказалось, что у нас в поликлиниках нет глазных врачей. Есть только глазное отделение в терапии, а там нет никакого оборудования. Поэтому мне посоветовали обратиться в частную офтальмологическую клинику», — отмечает Вадим Глебов.
Собеседник добавляет, что платить за прием в частной клинике пришлось дважды. Первый раз — в Новочеркасске. Но там не хватило оборудования для одного исследования, поэтому, по словам Вадима, его перенаправили в Ростов.
«Мне сказали, что проблема заключается не в глазах, и посоветовали обратиться к неврологу. А невролог направила меня в поликлинику Ростовской областной больницы на Благодатной», — говорит житель Новочеркасска.
Казалось бы, диагноз должен быть вот-вот установлен, но не тут-то было.
«Пришел я в поликлинику на Благодатной утром, а там очередь — человек сто. По удостоверению прошел без очереди. Меня направили на консультацию врачей в отделение кардиологии. Там сделали одно УЗИ, а на второе собирались записать на май. Пришлось снова показывать удостоверение. В итоге меня записали на начало марта», — рассказывает Вадим.
Однако пройти МРТ пациенту РОКБ так и не удалось. Оказалось, для его веса — более ста килограммов, в больнице отсутствует аппарат с необходимыми параметрами.
Собеседник добавляет, что в итоге отправился на Пушкинскую, чтобы платно сделать МРТ. В среднем, по подсчетам Вадима, только на выявление диагноза и поездки в Ростов потребуется порядка 15 тысяч рублей.
«Я не понимаю, почему все время приходится платить за медицинские услуги? Тогда давайте так и будем говорить, что у нас — платная медицина, чтобы все об этом знали и не надеялись напрасно», — возмущается Вадим.
В РОКБ разъяснили, что у аппарата МРТ в больнице действительно есть физические ограничения.
«Нередки случаи, когда человек не проходит по весу или по объему живота. А что мы можем сделать? В этой ситуации нужно обращаться в Минздрав, а не в газету. Минздрав должен определить медучреждение, где есть аппарат, который позволит провести необходимое исследование. А у нас такого аппарата нет», — подчеркнули в РОКБ.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице.