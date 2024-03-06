rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:53

Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:55

Updated Сегодня, 14:55

«Сколько денег надо?»: житель Ростовской области возмутился платой за медуслуги

«Сколько денег надо?»: житель Ростовской области возмутился платой за медуслуги

6 марта 2024, 14:53
Фото: 1MI
«Сколько денег надо?»: житель Ростовской области возмутился платой за медуслуги

Ветеран боевых действий пожаловался на медуслуги за деньги в Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратился житель Новочеркасска, ветеран боевых действий в Афганистане Вадим Глебов. Он пожаловался на огромные очереди в больнице Ростова и возмутился невозможностью бесплатно пройти необходимое медицинское обследование для постановки диагноза.

Собеседник рассказывает, что причиной его обращения в медучреждения Ростовской области стали проблемы с глазами. Сперва он обратился в офтальмологическое отделение поликлиники в Новочеркасске.

«Но оказалось, что у нас в поликлиниках нет глазных врачей. Есть только глазное отделение в терапии, а там нет никакого оборудования. Поэтому мне посоветовали обратиться в частную офтальмологическую клинику», — отмечает Вадим Глебов.

Собеседник добавляет, что платить за прием в частной клинике пришлось дважды. Первый раз — в Новочеркасске. Но там не хватило оборудования для одного исследования, поэтому, по словам Вадима, его перенаправили в Ростов.

«Мне сказали, что проблема заключается не в глазах, и посоветовали обратиться к неврологу. А невролог направила меня в поликлинику Ростовской областной больницы на Благодатной», — говорит житель Новочеркасска.

Казалось бы, диагноз должен быть вот-вот установлен, но не тут-то было.

«Мне сказали, что проблема заключается не в глазах, и посоветовали обратиться к неврологу. А невролог направила меня в поликлинику Ростовской областной больницы на Благодатной», — говорит житель Новочеркасска.«Мне сказали, что проблема заключается не в глазах, и посоветовали обратиться к неврологу. А невролог направила меня в поликлинику Ростовской областной больницы на Благодатной», — говорит житель Новочеркасска.
«Мне сказали, что проблема заключается не в глазах, и посоветовали обратиться к неврологу. А невролог направила меня в поликлинику Ростовской областной больницы на Благодатной», — говорит житель Новочеркасска.
Фото: Mil.ru
Огромные очереди образовались в ростовской больнице
Узнать подробнее

«Пришел я в поликлинику на Благодатной утром, а там очередь — человек сто. По удостоверению прошел без очереди. Меня направили на консультацию врачей в отделение кардиологии. Там сделали одно УЗИ, а на второе собирались записать на май. Пришлось снова показывать удостоверение. В итоге меня записали на начало марта», — рассказывает Вадим.

Однако пройти МРТ пациенту РОКБ так и не удалось. Оказалось, для его веса — более ста килограммов, в больнице отсутствует аппарат с необходимыми параметрами.

Собеседник добавляет, что в итоге отправился на Пушкинскую, чтобы платно сделать МРТ. В среднем, по подсчетам Вадима, только на выявление диагноза и поездки в Ростов потребуется порядка 15 тысяч рублей.

«Я не понимаю, почему все время приходится платить за медицинские услуги? Тогда давайте так и будем говорить, что у нас — платная медицина, чтобы все об этом знали и не надеялись напрасно», — возмущается Вадим.

В РОКБ разъяснили, что у аппарата МРТ в больнице действительно есть физические ограничения.

В РОКБ разъяснили, что у аппарата МРТ в больнице действительно есть физические ограничения.В РОКБ разъяснили, что у аппарата МРТ в больнице действительно есть физические ограничения.
В РОКБ разъяснили, что у аппарата МРТ в больнице действительно есть физические ограничения.
Фото: 1MI

«Нередки случаи, когда человек не проходит по весу или по объему живота. А что мы можем сделать? В этой ситуации нужно обращаться в Минздрав, а не в газету. Минздрав должен определить медучреждение, где есть аппарат, который позволит провести необходимое исследование. А у нас такого аппарата нет», — подчеркнули в РОКБ.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице.

«Я только спросить»: ростовчане жалуются на колоссальные очереди в областной больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 1 млрд рублей вложили в Ростовскую областную клиническую больницуМать умершего в больнице Ростова кларнетиста рассказала, почему не наказаны виновныеСК РФ организовал проверку в подпольных больницах для мигрантов в Ростове
#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Новочеркасск#Здравоохранение#Медицинская помощь#Ростов#Исследование#Обследование#Консультация#Платные медицинские услуги
Подпишитесь
«Куда бежать?»: в Ростове завыли сирены утром 6 марта
Сегодня, 08:04
Первый именной батальон формируют на Дону для участия в СВО
Сегодня, 07:52
Психолог назвала худшие подарки женщинам на 8 Марта
Сегодня, 07:51
Флорист объяснил, какие цветы нельзя дарить женщинам на 8 Марта
Сегодня, 07:29
В такси рассказали, как в Ростове сэкономить на поездках 7 и 8 марта
Сегодня, 07:03
Снегопад надвигается на Ростов-на-Дону накануне 8 Марта
Сегодня, 06:45