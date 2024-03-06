«Сколько денег надо?»: житель Ростовской области возмутился платой за медуслуги

«Нередки случаи, когда человек не проходит по весу или по объему живота. А что мы можем сделать? В этой ситуации нужно обращаться в Минздрав, а не в газету. Минздрав должен определить медучреждение, где есть аппарат, который позволит провести необходимое исследование. А у нас такого аппарата нет», — подчеркнули в РОКБ.