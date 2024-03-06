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Published Сегодня, 20:00

Modified Сегодня, 20:03

Updated Сегодня, 20:03

СМИ: ВСУ могут потерять контроль над Одессой

6 марта 2024, 20:00
Согласно статье итальянского издания Fatto Quotidiano, опубликованной 6 марта, Одессе может выйти из-под контроля ВСУ.

По мнению журналистов из Италии, уже два года назад, когда началась специальная военная операция, можно было предположить, что Украина проиграет в текущем конфликте. Теперь, в 2024 году, есть основания полагать, что Россия займет Одессу. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зарубежное СМИ.

В материале также указывается, что у ВСУ на фронте возникают серьезные проблемы: позиция украинской армии ухудшается, особенно после потери Авдеевки. Российская армия освободила три села рядом с Авдеевкой и продолжает продвигаться вперед. Украинские военные лишаются оружия, деньги и солдат — фактически армия разваливается.

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