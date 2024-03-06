СМИ: ВСУ могут потерять контроль над Одессой

По мнению журналистов из Италии, уже два года назад, когда началась специальная военная операция, можно было предположить, что Украина проиграет в текущем конфликте. Теперь, в 2024 году, есть основания полагать, что Россия займет Одессу. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зарубежное СМИ.