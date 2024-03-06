Posted Сегодня, 20:00
Published Сегодня, 20:00
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По мнению журналистов из Италии, уже два года назад, когда началась специальная военная операция, можно было предположить, что Украина проиграет в текущем конфликте. Теперь, в 2024 году, есть основания полагать, что Россия займет Одессу. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на зарубежное СМИ.
В материале также указывается, что у ВСУ на фронте возникают серьезные проблемы: позиция украинской армии ухудшается, особенно после потери Авдеевки. Российская армия освободила три села рядом с Авдеевкой и продолжает продвигаться вперед. Украинские военные лишаются оружия, деньги и солдат — фактически армия разваливается.