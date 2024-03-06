Снегопад надвигается на Ростов-на-Дону накануне 8 Марта

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Published Сегодня, 06:45
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Синоптики рассказали, что в среду, 6 марта, в Ростове ожидается облачная погода без осадков, которая будет сопровождаться сильным ветром скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня составит от пяти до семи градусов тепла.
В ночь на четверг, 7 марта, осадков не ожидается, а температура воздуха опустится до -1 градуса. Однако днем на город обрушится дождь со снегом и ветром. Максимальная температура воздуха составит +3 градуса.
В Международный женский день, 8 марта, в городе продолжит идти мокрый снег, возможен гололед. Температура воздуха в течение суток будет меняться от -3 до +2 градусов.
Согласно долгосрочному прогнозу, по мартовских праздников в Ростове-на-Дону периодически будут лить дожди, резкого потепления дончанам ждать не стоит — до конца марта температура воздуха будет колебаться от +5 до +11 градусов.
Ранее стало известно, что синоптики начнут пользоваться российскими спутниками для предсказания погоды.