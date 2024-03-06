Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в Ростове

В конце февраля Региональная служба государственного Стройнадзора Ростовской области обратилась в донской арбитраж с иском, чтобы добиться приостановления деятельности ООО «СЗ „МСК-Капитал“» на целый год. Это не позволит компании в течение 12 месяцев привлекать деньги дольщиков для строительства жилья, расположенного на улице 23-я Линии, 54, где находятся два недостроенных ЖК.