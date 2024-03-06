Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в Ростове

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В конце февраля Региональная служба государственного Стройнадзора Ростовской области обратилась в донской арбитраж с иском, чтобы добиться приостановления деятельности ООО «СЗ „МСК-Капитал“» на целый год. Это не позволит компании в течение 12 месяцев привлекать деньги дольщиков для строительства жилья, расположенного на улице 23-я Линии, 54, где находятся два недостроенных ЖК.
Согласно материалам суда, первое заседание пройдет 17 апреля. К тому моменту ответчик должен подготовить отзыв на иск, а обе стороны спора собрать документы и доказательства для защиты своей позиции в суде.
По данным портала «Коммерсантъ-Юг», это уже третий раз, когда Стройнадзор требует запретить «МСК-Капитал» принимать деньги от дольщиков для строительства ЖК «Город у реки». Причиной для иска стало нарушение сроков сдачи домов, теперь жильцам обещают выдать ключи до 30 июня.
«Юристы говорят, что следующим шагом со стороны контролирующих ведомств может стать подача иска о ликвидации компании», — утверждает издание.
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