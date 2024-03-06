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Стройнадзор потребовал запретить «МСК-Капитал» принимать деньги дольщиков из Ростова

Стройнадзор может запретить «МСК-Капитал» брать деньги дольщиков в Ростове

6 марта 2024, 08:17
Фото: Яндекс.Карты
Стройнадзор потребовал запретить «МСК-Капитал» принимать деньги дольщиков из Ростова
Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит дело о приостановлении деятельности «МСК-Капитал» по приему средств от дольщиков Ростова, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

В конце февраля Региональная служба государственного Стройнадзора Ростовской области обратилась в донской арбитраж с иском, чтобы добиться приостановления деятельности ООО «СЗ „МСК-Капитал“» на целый год. Это не позволит компании в течение 12 месяцев привлекать деньги дольщиков для строительства жилья, расположенного на улице 23-я Линии, 54, где находятся два недостроенных ЖК.

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Согласно материалам суда, первое заседание пройдет 17 апреля. К тому моменту ответчик должен подготовить отзыв на иск, а обе стороны спора собрать документы и доказательства для защиты своей позиции в суде.

По данным портала «Коммерсантъ-Юг», это уже третий раз, когда Стройнадзор требует запретить «МСК-Капитал» принимать деньги от дольщиков для строительства ЖК «Город у реки». Причиной для иска стало нарушение сроков сдачи домов, теперь жильцам обещают выдать ключи до 30 июня.

«Юристы говорят, что следующим шагом со стороны контролирующих ведомств может стать подача иска о ликвидации компании», — утверждает издание.

Ранее стало известно, как могут измениться цены на квартиры в Ростовской области.

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