В ЕР рассказали о запланированных поздравлениях россиянок с 8 Марта

«Тысячи мужчин, жителей Ростовской области, защищают наше Отечество на линии фронта, отстаивают интересы нашей страны. Сегодня на всей территории Ростовской области в той или иной форме мы поздравляем наших милых, дорогих женщин. И самые первые слова поздравления, слова уважения мы адресуем матерям наших ребят, их женам, их сестрам — всем тем женщинам, кто всегда рядом с защитниками нашего Отечества и кому сегодня мы просто обязаны поклониться в пояс, сказать слова благодарности», — отметил председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.