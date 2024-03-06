В ЕР рассказали о запланированных поздравлениях россиянок с 8 Марта

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
В эти предпраздничные дни секретарь генерального совета партии Андрей Турчак напомнил, что сейчас во всех сферах жизни так или иначе участвует прекрасная половина человечества. И «Единая Россия» не стала исключением. Увеличивается представительство женщин в рядах секретарей первичных отделений ЕР, волонтеров, депутатов всех уровней. Турчак отмечает, что именно на хрупких женских плечах держится многое в нашей стране и в партии. Как сообщает mkset.ru, он благодарит дам за проявляемую ими человечность, душевное тепло и сострадание.
В штабах общественной поддержки, заработавших благодаря инициативе ЕР в 77 субъектах, состоится акция «Твоя весна», в рамках которой жены, матери и дочери участников СВО смогут поучаствовать в творческих занятиях, психологических тренингах и профессиональных фотосессиях. Примечательно, что в некоторых субъектах России на площадке штабов откроются выставки фотографий «Героини тыла» о женщинах-волонтерах.
Также стоит отметить, что партия инициировала проведение «Недели женского здоровья» — это консультации, лекции и тренировки, которые будут проходить параллельно с всероссийским зимним марафоном «Сила России».
Во многих городах активисты партии и МГЕР будут вручать россиянкам букеты и открытки.
Согласно комментарию председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова, в рамках подобной акции удастся раздать не менее 10 тысяч цветов. Партия пообещала обязательно поздравить женщин из семей бойцов, которые сейчас находятся в зоне СВО. Поздравления ждут и женщин-врачей, которые трудятся в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах Луганской народной республики.
Как сообщает сайт ER.RU, молодогвардейцы вручат букеты и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в Международный женский день отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов столицы.
В Ростовской области депутаты-единороссы донского парламента уже провели первые поздравления родственниц участников специальной военной операции с наступающим Международным женским днем.
Так, в преддверии праздника более двухсот матерей, жен, дочерей и сестер участников СВО из Ростовской области посмотрели в Ростовском государственном музыкальном театре музыкальную постановку «Ханума». Такую возможность предоставило Заксобрание Ростовской области совместно с региональным отделением «Единой России». Всем гостьям театра вручили цветы и подарки.
«Тысячи мужчин, жителей Ростовской области, защищают наше Отечество на линии фронта, отстаивают интересы нашей страны. Сегодня на всей территории Ростовской области в той или иной форме мы поздравляем наших милых, дорогих женщин. И самые первые слова поздравления, слова уважения мы адресуем матерям наших ребят, их женам, их сестрам — всем тем женщинам, кто всегда рядом с защитниками нашего Отечества и кому сегодня мы просто обязаны поклониться в пояс, сказать слова благодарности», — отметил председатель Заксобрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.
Также по инициативе группы депутатов «Единой России» в облпарламенте и городской Думе Ростова прошел праздничный концерт в честь наступающего праздника. Для родственниц участников СВО из Ростова-на-Дону выступили творческие коллективы.
В праздничные дни депутаты и волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» в муниципалитетах Дона навестят семьи военнослужащих и поздравят их с Международным женским днем.