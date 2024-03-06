В Китае подписали меморандум о сотрудничестве между Москвой и городом Шэньчжэнем

Несмотря на свою молодость, Шэньчжэнь, население которого, по оценкам городских властей, превысило 20 млн человек, признано самым инновационным городом Китая и одним из самых передовых мегаполисов мира. Обладая статусом лидера по концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь накопил уникальный опыт использования современных градостроительных технологий с соблюдением строгих экологических стандартов комплексного развития территорий. Это позволяет ему оставаться в числе лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.