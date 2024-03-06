В Китае подписали меморандум о сотрудничестве между Москвой и городом Шэньчжэнем

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
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Updated Сегодня, 18:35
Этот документ был подписан 6 марта 2024 года в ходе визита делегации правительства Москвы в Шэньчжэнь. Стороны выразили надежду на долгосрочное и плодотворное партнёрство, взаимную поддержку экспортно ориентированных компаний, а также изучение опыта городов по привлечению внешних инвестиций и внедрение цифровых технологий в городское хозяйство, сообщает rosbalt.ru.
Меморандум направлен на развитие внешнеэкономических связей двустороннего сотрудничества и использование передового опыта в модернизации городской транспортной инфраструктуры, обмен опытом в сфере городского управления инновациями, градостроительства, торговли, а также на сотрудничество в сфере науки, образования, культуры, туризма, экологии и охраны окружающей среды.
На встрече Сергей Черёмин предложил шэньчжэньским партнёрам принять участие в Международном транспортном саммите в Москве и присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе транспортного комплекса города. Также министр проявил заинтересованность в привлечении китайских компаний и локализации высокотехнологичного бизнеса в российской столице.
Несмотря на свою молодость, Шэньчжэнь, население которого, по оценкам городских властей, превысило 20 млн человек, признано самым инновационным городом Китая и одним из самых передовых мегаполисов мира. Обладая статусом лидера по концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь накопил уникальный опыт использования современных градостроительных технологий с соблюдением строгих экологических стандартов комплексного развития территорий. Это позволяет ему оставаться в числе лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.