В Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницам

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Власти напомнили, что в Ростовской области продолжаются работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». При этом особое внимание планируется уделять дорогам, ведущим к социально значимым объектам, а именно больницам, поликлиникам и госпиталям. В течение 2024 года планируется отремонтировать в общей сложности около 12 километров дорог.
В планах властей отремонтировать дороги станицы Багаевской, Октябрьского района, Батайска, а также Ростова-на-Дону. В Ростове в план ремонта включили дороги по улицам Дачной, Ченцова, Днепропетровской, Пановой, Красноармейской, 26-й Линии.
Работы начнутся в мае, а закончатся в конце ноября. По словам властей, ремонт дорог позволит улучшить качество медпомощи пациентам, а также повысить транспортную доступность больниц и других учреждений здравоохранения.
Напомним, недавно губернатор Василий Голубев объявил, что в Ростовской области собираются закупить автобусы и электрички в 2024 году, чтобы улучшить качество пассажироперевозок в регионе.
Ранее водителей грузовиков обвинили в разбитом асфальте на М-4 «Дон» в Ростовской области.