В Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницам

Власти напомнили, что в Ростовской области продолжаются работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». При этом особое внимание планируется уделять дорогам, ведущим к социально значимым объектам, а именно больницам, поликлиникам и госпиталям. В течение 2024 года планируется отремонтировать в общей сложности около 12 километров дорог.