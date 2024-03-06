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Updated Сегодня, 09:14

В Ростове и Ростовской области отремонтируют почти 12 километров дорог к больницам

В Ростове и Ростовской области отремонтируют 12 километров дорог к больницам

6 марта 2024, 09:12
Фото: donland.ru
В Ростове и Ростовской области отремонтируют почти 12 километров дорог к больницам
В Ростовской области в рамках нацпроекта «БКД» планируют отремонтировать десятки дорог, ведущих к медучреждениям, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти напомнили, что в Ростовской области продолжаются работы по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». При этом особое внимание планируется уделять дорогам, ведущим к социально значимым объектам, а именно больницам, поликлиникам и госпиталям. В течение 2024 года планируется отремонтировать в общей сложности около 12 километров дорог.

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В планах властей отремонтировать дороги станицы Багаевской, Октябрьского района, Батайска, а также Ростова-на-Дону. В Ростове в план ремонта включили дороги по улицам Дачной, Ченцова, Днепропетровской, Пановой, Красноармейской, 26-й Линии.

Работы начнутся в мае, а закончатся в конце ноября. По словам властей, ремонт дорог позволит улучшить качество медпомощи пациентам, а также повысить транспортную доступность больниц и других учреждений здравоохранения.

Напомним, недавно губернатор Василий Голубев объявил, что в Ростовской области собираются закупить автобусы и электрички в 2024 году, чтобы улучшить качество пассажироперевозок в регионе.

Ранее водителей грузовиков обвинили в разбитом асфальте на М-4 «Дон» в Ростовской области.

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