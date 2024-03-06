В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест

В данный момент продолжается строительство трех объектов, которые дадут городу 3,4 тысячи мест. В этом году завершатся работы по двум учреждениям на 2,3 тысячи учащихся. Они расположены во втором микрорайоне «Темерник» и во II мкр. на территории военного городка №140.