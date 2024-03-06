В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
В данный момент продолжается строительство трех объектов, которые дадут городу 3,4 тысячи мест. В этом году завершатся работы по двум учреждениям на 2,3 тысячи учащихся. Они расположены во втором микрорайоне «Темерник» и во II мкр. на территории военного городка №140.
Летом 2025 года будет сдано учреждение на улице Левобережной. Кроме того, сейчас разрабатывают документацию для строительства и реконструкции еще трех школ на 2,7 тысячи воспитанников.
Здесь говорится об учреждениях на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ», на проспекте Ленина и улице Совхозной.
Ранее стало известно, что в донском регионе построят 10 плавучих причалов для приема судов. Материал на эту тему читайте по ссылке.