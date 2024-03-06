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Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест

В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест

6 марта 2024, 10:29
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону построят школы на несколько тысяч мест
В Ростове-на-Дону идет строительство трех школ, еще три планируется спроектировать, рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

В данный момент продолжается строительство трех объектов, которые дадут городу 3,4 тысячи мест. В этом году завершатся работы по двум учреждениям на 2,3 тысячи учащихся. Они расположены во втором микрорайоне «Темерник» и во II мкр. на территории военного городка №140.

Летом 2025 года будет сдано учреждение на улице Левобережной. Кроме того, сейчас разрабатывают документацию для строительства и реконструкции еще трех школ на 2,7 тысячи воспитанников.

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Здесь говорится об учреждениях на территории бывшего аэродрома «ДОСААФ», на проспекте Ленина и улице Совхозной.

Ранее стало известно, что в донском регионе построят 10 плавучих причалов для приема судов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Касается каждого#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Строительство#Школы#Учебные заведения
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