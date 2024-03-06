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В Ростовской области сорвался контракт по «Безопасному городу» из-за жалобы в ФАС

В Ростовской области сорвался миллиардный контракт по «Безопасному городу»

6 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI
В Ростовской области сорвался контракт по «Безопасному городу» из-за жалобы в ФАС
В Ростовской области отменили результаты аукциона по обслуживанию системы «Безопасный город» из-за жалобы участника в ФАС, сведения об этом появились на портале госзакупок.

Напомним, в начале февраля на портале госзакупок появился аукцион для поиска подрядчика, который организует видеонаблюдение в Ростовской области за 1,16 миллиарда рублей. Эти деньги собирались потратить на работу системы «Безопасный город», включающую почти 650 камер видеонаблюдения.

Однако в конце февраля один из возможных участников аукциона направил жалобу в комиссию Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок, обвинив заказчика в том, что он не указал в сопроводительной документации характеристики ПО «Нетрис», что не позволило определить совместимое ПО исполнителя и составить собственное предложение для заказчика. Также заказчика смутили условия признания ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.

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В итоге Федеральная антимонопольная служба частично признала жалобу обоснованной и потребовала отменить протокол подведения итогов аукциона, теперь заказчику в лице ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» придется вернуть участникам их заявки, а также привести всю документацию по закупке на миллиард рублей в надлежащий вид, чтобы после провести новый аукцион.

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