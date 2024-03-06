В Ростовской области сорвался миллиардный контракт по «Безопасному городу»

Однако в конце февраля один из возможных участников аукциона направил жалобу в комиссию Федеральной антимонопольной службы по контролю в сфере закупок, обвинив заказчика в том, что он не указал в сопроводительной документации характеристики ПО «Нетрис», что не позволило определить совместимое ПО исполнителя и составить собственное предложение для заказчика. Также заказчика смутили условия признания ненадлежащего исполнения обязательств по контракту.