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Posted Сегодня, 16:14

Published Сегодня, 16:14

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Updated Сегодня, 16:16

В Ростовской области закупаются золотом и не слышат воя сирен

В Ростовской области закупаются золотом и не слышат воя сирен

6 марта 2024, 16:14
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области закупаются золотом и не слышат воя сирен
В Ростове провели проверку систем оповещения населения, тем временем обыски прошли в одном из городских отделов полиции, а аналитики рассказали, на какие суммы горожане покупают ювелирные украшения.

Миллиарды на украшения

Аналитический центр бренда Sokolov поделился данными, что в прошлом году оборот ювелирных изделий в Ростовской области вырос на 37% в сравнении с предыдущим годом. Показатель достиг 8,5 миллиарда рублей. По сумме оборота изделий регион стал одним из лидеров в ЮФО. Сам федеральный округ также стал лидером продаж уже по стране с оборотом в год в 32 миллиарда рублей.

Отмечается также, что средняя сумма чека в магазине ювелирных украшений в Ростовской области составляет 8,6 тысячи рублей — на 27% больше, чем годом ранее.

Жители Ростова стали массово скупать ювелирку на миллиарды рублей
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Тихие сирены

В среду, 6 марта, в Ростове провели масштабную проверку систем экстренного оповещения населения. В городе с 10.30 до 10.35 звучали сирены, а также передавались соответствующие сообщения по ТВ и радио.

Ростовчане рассказали, что не везде было слышно вой систем оповещения. Лучше всего сирены звучали в центре Ростова, особенно рядом со школами и больницами. Также системы хорошо отработали в новых строящихся микрорайонах.

Жители части Западного и Александровки пожаловались на еле различимый звук сирен.

Также горожане задумались, что даже при четкой отработке систем оповещения в случае ЧС многим просто некуда бежать, так как проблема доступности укрытий все еще вызывает много вопросов.

Ростовчане рассказали, что не везде было слышно вой систем оповещения.Ростовчане рассказали, что не везде было слышно вой систем оповещения.
Ростовчане рассказали, что не везде было слышно вой систем оповещения.
Фото: Pxhere
«Куда бежать?»: в Ростове завыли сирены утром 6 марта
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Обыски в полиции

Портал 1рнд сообщил, что в отделе полиции Усть-Донецкого района прошли обыски у руководства. Поводом, по предварительной информации, стал нелегальный бизнес.

Организацией обыска занимались оперативники службы собственной безопасности.

«Речь идет о предпринимательской деятельности замначальника ОМВД Усть-Донецкого района по оперативной работе. У него дома в подвале есть коптильня», — пишет СМИ.

По предварительным данным, полицейский получал от браконьеров рыбу, запрещенную к вылову. За это он закрывал на глаза на правонарушение с их стороны.

Официальной информации об обысках пока не поступало.

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