В Ростовской области закупаются золотом и не слышат воя сирен

Posted Сегодня, 16:14
Published Сегодня, 16:14
Modified Сегодня, 16:16
Updated Сегодня, 16:16
Аналитический центр бренда Sokolov поделился данными, что в прошлом году оборот ювелирных изделий в Ростовской области вырос на 37% в сравнении с предыдущим годом. Показатель достиг 8,5 миллиарда рублей. По сумме оборота изделий регион стал одним из лидеров в ЮФО. Сам федеральный округ также стал лидером продаж уже по стране с оборотом в год в 32 миллиарда рублей.
Отмечается также, что средняя сумма чека в магазине ювелирных украшений в Ростовской области составляет 8,6 тысячи рублей — на 27% больше, чем годом ранее.
В среду, 6 марта, в Ростове провели масштабную проверку систем экстренного оповещения населения. В городе с 10.30 до 10.35 звучали сирены, а также передавались соответствующие сообщения по ТВ и радио.
Ростовчане рассказали, что не везде было слышно вой систем оповещения. Лучше всего сирены звучали в центре Ростова, особенно рядом со школами и больницами. Также системы хорошо отработали в новых строящихся микрорайонах.
Жители части Западного и Александровки пожаловались на еле различимый звук сирен.
Также горожане задумались, что даже при четкой отработке систем оповещения в случае ЧС многим просто некуда бежать, так как проблема доступности укрытий все еще вызывает много вопросов.
Портал 1рнд сообщил, что в отделе полиции Усть-Донецкого района прошли обыски у руководства. Поводом, по предварительной информации, стал нелегальный бизнес.
Организацией обыска занимались оперативники службы собственной безопасности.
«Речь идет о предпринимательской деятельности замначальника ОМВД Усть-Донецкого района по оперативной работе. У него дома в подвале есть коптильня», — пишет СМИ.
По предварительным данным, полицейский получал от браконьеров рыбу, запрещенную к вылову. За это он закрывал на глаза на правонарушение с их стороны.
Официальной информации об обысках пока не поступало.