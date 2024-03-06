В Ростовской области закупаются золотом и не слышат воя сирен

Аналитический центр бренда Sokolov поделился данными, что в прошлом году оборот ювелирных изделий в Ростовской области вырос на 37% в сравнении с предыдущим годом. Показатель достиг 8,5 миллиарда рублей. По сумме оборота изделий регион стал одним из лидеров в ЮФО. Сам федеральный округ также стал лидером продаж уже по стране с оборотом в год в 32 миллиарда рублей.