В такси рассказали, как в Ростове сэкономить на поездках 7 и 8 марта

8 марта с утра поездки напротив станут дешевле. Самые выгодные цены на проезд прогнозируют с 07.00 до 10.00 мск, а также после обеда с 15.00 до 17.00 мск. Вместе с этим жителям Ростова-на-Дону посоветовали вызывать такси не в круглый час, а за несколько минут до или после него — например, в 13.55 или 14.05 мск, а также не пользоваться услугами такси в час пик.