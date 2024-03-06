В такси рассказали, как в Ростове сэкономить на поездках 7 и 8 марта

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Портал Donnews со ссылкой на пресс-службу «Яндекс. Такси» рассказал, что в предпраздничные и праздничные дни в Ростове не планируют менять тарифы на проезд в такси. Однако, как правило, цены на поездки растут естественным путем — это вызвано количеством водителей, готовых выйти на «линию» 7 и 8 марта, а также ростом спроса на услуги такси.
Так, по словам аналитиков «Яндекс», следует ждать роста цен на частные пассажироперевозки 7 марта с 15.00 мск, ростовчане раньше уходят с работы, дороги становятся более загруженными, а большинство жителей едут отдыхать, в том числе за город.
8 марта с утра поездки напротив станут дешевле. Самые выгодные цены на проезд прогнозируют с 07.00 до 10.00 мск, а также после обеда с 15.00 до 17.00 мск. Вместе с этим жителям Ростова-на-Дону посоветовали вызывать такси не в круглый час, а за несколько минут до или после него — например, в 13.55 или 14.05 мск, а также не пользоваться услугами такси в час пик.
Цена на услуги такси составит не больше 12,5 рубля за километр пути на тарифе «Эконом» и не более 15,6 рубля за километр, если ростовчане вызовут «Комфорт».
Ранее стало известно, почему в Ростове стремительно растут цены на такси.