Видео: водитель фуры в Ростове свалил рекламный щит на несколько автомобилей

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
В Интернете опубликовано видео, на котором водитель сдавал назад и врезался в рекламный щит. Тот вырвало с корнем и он завалился на забор и припаркованные автомобили.
Отмечается, что всего повреждения получили четыре машины. Сама автоавария произошла на улице Портовой.
«Почему эти щиты вообще стоят до сих пор у дороги?», — поинтересовались местные жители в комментариях.
«Эти билборды пора уже снести повсеместно», — заявили пользователи.
Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.
Ранее два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.