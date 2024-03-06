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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Появилось видео падения рекламного щита на машины в Ростове-на-Дону

Видео: водитель фуры в Ростове свалил рекламный щит на несколько автомобилей

6 марта 2024, 12:08
Фото: ТГ don_mash
Появилось видео падения рекламного щита на машины в Ростове-на-Дону

Водитель фуры обрушил рекламный щит на несколько машин в Ростове

В Ростове-на-Дону водитель грузовика снес рекламный щит, который в итоге упал на другие автомобили, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

В Интернете опубликовано видео, на котором водитель сдавал назад и врезался в рекламный щит. Тот вырвало с корнем и он завалился на забор и припаркованные автомобили.

Отмечается, что всего повреждения получили четыре машины. Сама автоавария произошла на улице Портовой.

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«Почему эти щиты вообще стоят до сих пор у дороги?», — поинтересовались местные жители в комментариях.

«Эти билборды пора уже снести повсеместно», — заявили пользователи.

Добавим, что официальной информации об аварии не поступало, она уточняется.

Ранее два колеса отвалились от маршрутки и протаранили машины в Таганроге. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Машины#Происшествия#Рекламный щит
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