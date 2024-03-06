Военнослужащего отправили в колонию за взятку в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В декабре 2022 года фигурант возле штаба ЮВО через посредника получил 40 тысяч рублей. За это он должен был помощь другому военнослужащему поехать в командировку.
После этого возбудили уголовное дело, а обвиняемый признал вину. Теперь суд приговорил его к трем годам заключения.
Этот срок осужденный проведет в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 1,1 миллиона рублей.
Ранее бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт. Материал на эту тему читайте по ссылке.