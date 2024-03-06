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Военнослужащего отправили в колонию за взятку в Ростове-на-Дону

Военнослужащего отправили в колонию за взятку в Ростове-на-Дону

6 марта 2024, 05:47
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд приговорил к реальному сроку заключения военнослужащего, получившего взятку, сообщает Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

В декабре 2022 года фигурант возле штаба ЮВО через посредника получил 40 тысяч рублей. За это он должен был помощь другому военнослужащему поехать в командировку.

После этого возбудили уголовное дело, а обвиняемый признал вину. Теперь суд приговорил его к трем годам заключения.

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Этот срок осужденный проведет в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 1,1 миллиона рублей.

Ранее бизнесмен в Ростове подкупил конкурента, чтобы сорвать госконтракт. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Военнослужащий#Суд#Взятка#Происшествия#Реальный срок
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