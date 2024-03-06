Пособника воров в законе осудили в Ростовской области за жизнь «по понятиям»

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Мужчина ранее был осужден за грабеж и отправлен в колонию. Там он представлял интересы т. н. воров в законе и продвигал идеологию запрещенного в России движения АУЕ*. Осужденный негласно осуществлял контроль над всеми заключенными в колонии. Он организовал там сбор и распределение «общака», выступал «судьей» в спорах между другими отбывающими наказание.
Движение признано в России экстремистскими и запрещенным, а потому на пособника вора в законе завели уголовное дело. Ему грозит еще до десяти лет лишения свободы.
Ранее в Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий».
* решением Верховного суда Российской Федерации признано экстремистским, деятельность сообщества на территории России запрещена