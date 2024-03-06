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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Вора в законе осудили в Ростовской области за жизнь «по понятиям»

Пособника воров в законе осудили в Ростовской области за жизнь «по понятиям»

6 марта 2024, 13:15
Фото: 1MI
Вора в законе осудили в Ростовской области за жизнь «по понятиям»
Житель Зимовниковского района стал фигурантом уголовного дела об экстремизме, рассказали в управлении ФСБ по Ростовской области.

Мужчина ранее был осужден за грабеж и отправлен в колонию. Там он представлял интересы т. н. воров в законе и продвигал идеологию запрещенного в России движения АУЕ*. Осужденный негласно осуществлял контроль над всеми заключенными в колонии. Он организовал там сбор и распределение «общака», выступал «судьей» в спорах между другими отбывающими наказание.

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Движение признано в России экстремистскими и запрещенным, а потому на пособника вора в законе завели уголовное дело. Ему грозит еще до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростове задержали трех бывших заключенных за пропаганду «воровских понятий».

* решением Верховного суда Российской Федерации признано экстремистским, деятельность сообщества на территории России запрещена

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#Общество#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#Ростов#Происшествия
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