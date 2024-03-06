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Posted 6 марта 2024, 17:26

Published 6 марта 2024, 17:26

Modified 6 марта 2024, 17:28

Updated 6 марта 2024, 17:28

Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу

Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу

6 марта 2024, 17:26
Фото: 1MI. Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу
Житель Ростова по имени Антон предлагает свои услуги в качестве помощника по кладбищу, объявления он размещает в социальных сетях.

«Меня зовут Антон, я работаю на кладбище с детства и помогаю людям ухаживать за могилами их родственников круглый год», — рассказывает молодой человек.

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Он добавляет, что также изготавливает памятники из разных камней, а также ограды, столы, лавки. Готов ростовчанин помочь и с выравниванием уже готовым памятников. Кроме того он готов заняться уборкой, покраской ограды могилы и территории захоронения. За работу мужчина готов взять немного, а также заявляет, что как личный помощник по кладбищу будет на связи круглосуточно.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей.

До этого в Ростове искали сотрудника на вакансию «менеджера хорошего настроения».

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