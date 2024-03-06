Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу

Он добавляет, что также изготавливает памятники из разных камней, а также ограды, столы, лавки. Готов ростовчанин помочь и с выравниванием уже готовым памятников. Кроме того он готов заняться уборкой, покраской ограды могилы и территории захоронения. За работу мужчина готов взять немного, а также заявляет, что как личный помощник по кладбищу будет на связи круглосуточно.