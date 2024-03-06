Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу

Posted 6 марта 2024, 17:26
Published 6 марта 2024, 17:26
Modified 6 марта 2024, 17:28
Updated 6 марта 2024, 17:28
«Меня зовут Антон, я работаю на кладбище с детства и помогаю людям ухаживать за могилами их родственников круглый год», — рассказывает молодой человек.
Он добавляет, что также изготавливает памятники из разных камней, а также ограды, столы, лавки. Готов ростовчанин помочь и с выравниванием уже готовым памятников. Кроме того он готов заняться уборкой, покраской ограды могилы и территории захоронения. За работу мужчина готов взять немного, а также заявляет, что как личный помощник по кладбищу будет на связи круглосуточно.
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