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Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Квартиры в старом фонде Ростова стали активнее продавать с начала года

Жители Ростова-на-Дону стали массово избавляться от квартир в старом фонде

6 марта 2024, 15:39
Фото: rostovgazeta.ru
Квартиры в старом фонде Ростова стали активнее продавать с начала года
Спрос на вторичном рынке, наоборот, показывает стагнацию в 22% год к году, сообщили RostovGazeta в пресс-службе «Авито Недвижимости».

Стоимость жилья на вторичке поднялась за год на 21%. Сейчас квартира в старом фонде Ростова стоит в районе 5,4 миллиона рублей, средняя цена за квадратный метр достигла 120 тысяч рублей. Предложение в этом сегменте рынка за год выросло на 4%. При этом спрос, наоборот, упал на 22%. Эксперты отмечают, что покупатели отдают предпочтение новостройкам из-за льготной ипотеки.

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Падение спроса на рынке вторичной недвижимости фиксируется и в других городах страны.Падение спроса на рынке вторичной недвижимости фиксируется и в других городах страны.
Падение спроса на рынке вторичной недвижимости фиксируется и в других городах страны.
Фото: rostovgazeta.ru

Падение спроса на рынке вторичной недвижимости фиксируется и в других городах страны. Также общей является и тенденция повышения цен в этом сегменте жилья. В соседнем Краснодаре предложение увеличилось на 17% за год, а спрос упал на 13%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке там составляет 4,9 миллиона рублей.

Ранее эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростове.

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