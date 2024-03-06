Жители Ростова-на-Дону стали массово избавляться от квартир в старом фонде

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Стоимость жилья на вторичке поднялась за год на 21%. Сейчас квартира в старом фонде Ростова стоит в районе 5,4 миллиона рублей, средняя цена за квадратный метр достигла 120 тысяч рублей. Предложение в этом сегменте рынка за год выросло на 4%. При этом спрос, наоборот, упал на 22%. Эксперты отмечают, что покупатели отдают предпочтение новостройкам из-за льготной ипотеки.
Падение спроса на рынке вторичной недвижимости фиксируется и в других городах страны. Также общей является и тенденция повышения цен в этом сегменте жилья. В соседнем Краснодаре предложение увеличилось на 17% за год, а спрос упал на 13%. Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке там составляет 4,9 миллиона рублей.
Ранее эксперт Федосов заявил о шоковом состоянии рынка недвижимости в Ростове.