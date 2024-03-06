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Posted Сегодня, 13:43

Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Ростовчане решили массово скупать ювелирку

Жители Ростова стали массово скупать ювелирку на миллиарды рублей

6 марта 2024, 13:43
Фото: Pxhere
Ростовчане решили массово скупать ювелирку

Жители Ростовской области потратили на ювелирку 8,5 млрд рублей в 2023 году

В 2023 году оборот ювелирных изделий в Ростовской области вырос на 37% по сравнению с предыдущим 2022 годом, пишет аналитический центр Sokolov.

Если рассматривать в деньгах, то оборот достиг 8,5 миллиарда рублей. В результате донской регион оказался на втором месте в ЮФО.

Что касается среднего чека, то в регионе он составил 8,6 тысячи рублей. Этот показатель за год вырос на 27%.

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Издание «Деловая газета. Юг» пишет, что по результатам 2023 года ЮФО оказался на второй позиции по объемам продаж в стране. Рынок розничной торговли ювелирными украшениями в округе составил более 32 миллиардов рублей, что на 26,2% больше, чем в 2022 году.

Ранее бьюти-услуги резко подорожали в донском регионе. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ювелирные изделия
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