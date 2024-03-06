Жители Ростова стали массово скупать ювелирку на миллиарды рублей

Издание «Деловая газета. Юг» пишет, что по результатам 2023 года ЮФО оказался на второй позиции по объемам продаж в стране. Рынок розничной торговли ювелирными украшениями в округе составил более 32 миллиардов рублей, что на 26,2% больше, чем в 2022 году.