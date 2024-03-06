Жители Ростова стали массово скупать ювелирку на миллиарды рублей

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Если рассматривать в деньгах, то оборот достиг 8,5 миллиарда рублей. В результате донской регион оказался на втором месте в ЮФО.
Что касается среднего чека, то в регионе он составил 8,6 тысячи рублей. Этот показатель за год вырос на 27%.
Издание «Деловая газета. Юг» пишет, что по результатам 2023 года ЮФО оказался на второй позиции по объемам продаж в стране. Рынок розничной торговли ювелирными украшениями в округе составил более 32 миллиардов рублей, что на 26,2% больше, чем в 2022 году.
Ранее бьюти-услуги резко подорожали в донском регионе. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.