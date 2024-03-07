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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Банк на экране: ВТБ попал сразу в несколько рейтингов лучших цифровых сервисова

Банк на экране: ВТБ попал сразу в несколько рейтингов лучших цифровых сервисова

7 марта 2024, 07:19
Фото: ВТБ
По итогам 2023 года сразу несколько составителей рейтингов подвели итоги развития онлайн-банкинга. Опережают остальных, как правило, самые крупные и известные имена. RostovGazeta разобралась какие технологии определяют лидерство и наиболее востребованы у клиентов.

Россияне привыкли к банку на экране. Практически все популярные банковские услуги можно получить, не выходя из дома, имея компьютер или смартфон.

Кстати, Россия в этом отношении — очень передовая страна. Такого расцвета цифровых банковских услуг нет во многих богатых и развитых странах, например, Великобритании, Германии и даже Японии, которую принято считать технологически продвинутой нацией. Как следствие, в России сильная конкуренция не только между банками, но и их цифровыми подразделениями с их приложениями и сайтами.

Кто самый цифровой?

В жесткой технологичной гонке сохраняют лидирующие позиции банки с выдающимися достижениями в искусстве банковского мобильного сервиса. Аналитический департамент Go Mobile в 2023 году тщательно изучил приложения 22 крупных банков России. В результате на престижном мероприятии Go Banking Awards «ВТБ Онлайн» было отмечено как образец функциональности и инновационного подхода и признано лучшим банковским приложении уходящего года.

Фото: ВТБ

Консалтинговое агентство Markswebb в течение года провело несколько исследований и обозначило лучшие цифровые сервисы российских банков. В середине года ВТБ занял первое место в рейтинге веб-приложений в номинации Digital office и вторую позицию в номинации Daily Banking.

«Отныне лидировать будут те, кто не просто закрывает потребности пользователей, а делает это самым комфортным для них способом. Поэтому новая волна Mobile Banking Rank изучает клиентский опыт, который складывается из полноты и удобства решаемых задач, а также разнообразия возможностей мобильного банка по их решению», — пишут авторы исследования.

Аналитики отмечают, что банк внедрил рассрочку на совершенные покупки, добавил перевыпуск карты и возможность пользоваться единым счетом, изменить номер телефона, получить доступ к договорам с банком. Все это улучшило клиентский опыт, а значит, повысило удобство пользования мобильным приложением на самой популярной в России операционной системе — Android.

В номинации «Лучший ежедневный банкинг» ВТБ отмечен за «высокий уровень автоматизации сбережений и расходов» и «Развитый сценарий оплаты по QR-коду».

Другое исследование было составлено агентством Wunder Digital в ноябре 2023 года. На этот раз изучались сайты российских банков. Сайт ВТБ Онлайн занял второе место как один из самых популярных веб-сервисов для клиентов.

Фото: 1MI

Где самые мобильные?

Тем временем Банк ВТБ провел собственное исследование, чтобы выяснить, в каких регионах живут самые активные пользователи мобильных сервисов банка По результатам 2023 года оказалось, что преимущественно онлайн-активисты живут в Москве, Хабаровском крае, Санкт-Петербурге, Тюменской и Магаданской областях. Реже всего используют подобные сервисы в Чечне.

Аналитики полагают, что в географически удаленных регионах для жителей онлайн-канал — наиболее удобный способ коммуникации с банком. При этом жители южных регионов все больше втягиваются в общение с банком онлайн. Например, в Ростовской области активных пользователей приложением ВТБ — 319 тыс. человек. Это почти 8% всего населения региона.

Платежи и переводы — самые востребованные операции у пользователей ВТБ на Дону, как и в целом по России. Один клиент совершает в среднем семь переводов ежемесячно, из которых 62% — с помощью СБП. В среднем на каждого клиента приходится две операции платежа в месяц. В топ-3 популярных вида платежей входят оплата мобильной связи, коммунальные платежи без комиссии и оплата налогов, штрафов, госплатежей. Платежный сервис Mir Pay в ВТБ Онлайн среди жителей области наиболее предпочтителен. 40% от общего числа выдач потребительских кредитов оформлены жителями Дона в онлайн.

Фото: ВТБ

Треть жителей открывают вклады и сберегательные счета без посещения банка. Каждый второй банковский продукт оформляется дистанционно. Чаще всего пользователи оформляют депозиты, накопительные счета и кредиты наличными. Число активных розничных клиентов ВТБ в Ростовской области сегодня превышает 480 тыс. человек, из них 319 тыс. пользуются ВТБ Онлайн. За год аудитория онлайн-банка в регионе выросла на 27%, что выше общероссийских показателей», — рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.

Онлайн-контроль расходов

Пользоваться цифровыми технологиями не только удобно, но и выгодно. Приложения позволяют увидеть реальную картину расходов. Лучше вести учет в одном банке, так как отследить реальные траты на разных счетах или при оплате наличными довольно сложно. В приложениях автоматически фиксируются все операции с деньгами по всем счетам: историю расходов можно посмотреть и за вчерашний день, и за день два года назад.

В приложениях крупных банков сегодня можно открывать удаленно финансовые продукты, оформить материнский капитал, налоговый вычет, открыть брокерский счет.

Фото: ВТБ

В дистанционных каналах клиент может оперативно управлять денежными потоками. Например, хранить основную часть денег на накопительном счете. Деньги не просто будут лежать в кошельке, а приносить дополнительный доход. На накопительный счет начисляется от 5% до 16% годовых — эти деньги приходят каждый месяц. Это может быть совсем небольшая сумма, но за год получится немало.

Оплата коммуналки, поход в кино или ресторан, безналичный шоппинг — все эти ежедневные дела уже трудно представимы без онлайн-банка. Рядовые пользователи даже не замечают, насколько удобно совершать финансовые операции — а ведь за бесперебойной и безопасной работой таких сервисов стоят целые банковские подразделения.

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