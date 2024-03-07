Банк на экране: ВТБ попал сразу в несколько рейтингов лучших цифровых сервисова

Пользоваться цифровыми технологиями не только удобно, но и выгодно. Приложения позволяют увидеть реальную картину расходов. Лучше вести учет в одном банке, так как отследить реальные траты на разных счетах или при оплате наличными довольно сложно. В приложениях автоматически фиксируются все операции с деньгами по всем счетам: историю расходов можно посмотреть и за вчерашний день, и за день два года назад.