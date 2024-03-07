Билеты на концерт Zivert в Ростове продают за 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Изначально мероприятие должно было состояться 5 июля. Однако певица рассказала, что переносит концерт в Ростове и других городах из-за тяжелой болезни. Zivert запретили физические нагрузки, ей необходимо пройти лечение, чтобы вернуться к выступлениям.
Теперь организаторы обновили данные о концертах и перенесли их на осень. В Ростове Zivert выступит 6 сентября. Стоимость билетов варьируется от трех до 20 тысяч рублей. Сам концерт пройдет в клубе Embargo Villa.
Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 марта.