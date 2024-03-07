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Published Сегодня, 07:24

Modified Сегодня, 07:26

Updated Сегодня, 07:26

Билеты за 20 тысяч: певица Zivert выступит в Ростове после лечения тяжелой болезни

Билеты на концерт Zivert в Ростове продают за 20 тысяч рублей

7 марта 2024, 07:24
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Билеты за 20 тысяч: певица Zivert выступит в Ростове после лечения тяжелой болезни
В пятницу, 6 сентября, в Ростове состоится ранее отмененный концерт певицы Zivert, сообщает городская афиша.

Изначально мероприятие должно было состояться 5 июля. Однако певица рассказала, что переносит концерт в Ростове и других городах из-за тяжелой болезни. Zivert запретили физические нагрузки, ей необходимо пройти лечение, чтобы вернуться к выступлениям.

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Теперь организаторы обновили данные о концертах и перенесли их на осень. В Ростове Zivert выступит 6 сентября. Стоимость билетов варьируется от трех до 20 тысяч рублей. Сам концерт пройдет в клубе Embargo Villa.

Ранее RostovGazeta рассказала, куда сходить в Ростове на выходных с 8 по 10 марта.

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