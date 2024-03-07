Буцаев рассказал о планах строительства объектов по обращению с ТКО на Кубани

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По его словам, совместные усилия РЭО и региональных властей привели к разработке концепции создания пяти комплексных предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на побережье Черного моря, а также одного подобного объекта в городе Краснодаре. В настоящее время проходит конкурс среди инвесторов для первых двух проектов, победители которого будут объявлены в марте, сообщает kubanpress.ru.
При соблюдении графика к концу следующего года в регионе могут быть запущены первые современные предприятия по переработке отходов, соответствующие целям федерального проекта.
Буцаев также отметил, что сейчас ведется юридическая работа над третьим объектом. В РЭО надеются на скорое заключение соглашения по этому проекту. Таким образом, к 2024 году три из пяти запланированных объектов могут получить инвестиции. Работа над оставшимися объектами находится на стадии выбора или оформления земельных участков под строительство.
Глава РЭО подчеркнул актуальность этих проектов, упомянув, что действующий полигон в Сочи работает около десяти лет и уже переполнился. В ближайшие годы его необходимо закрыть, а для этого требуется новый объект.