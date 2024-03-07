Буцаев рассказал о планах строительства объектов по обращению с ТКО на Кубани

По его словам, совместные усилия РЭО и региональных властей привели к разработке концепции создания пяти комплексных предприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на побережье Черного моря, а также одного подобного объекта в городе Краснодаре. В настоящее время проходит конкурс среди инвесторов для первых двух проектов, победители которого будут объявлены в марте, сообщает kubanpress.ru.