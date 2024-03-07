Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии

Напомним, вот уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы по делу об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Фигурантами по делу выступали бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский, в отношении которого уже закрыли уголовное дело из-за истечения срока давности. Бывших чиновников обвиняли в превышении полномочий, заподозрив их в помощи одному из участников тендера, который получил контракт на утилизацию медотходов по завышенной цене.