Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Напомним, вот уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы по делу об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Фигурантами по делу выступали бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский, в отношении которого уже закрыли уголовное дело из-за истечения срока давности. Бывших чиновников обвиняли в превышении полномочий, заподозрив их в помощи одному из участников тендера, который получил контракт на утилизацию медотходов по завышенной цене.
В четверг, 7 марта, портал Ro.Today со ссылкой на собственные источники объявил, что прокурор якобы потребовал назначить Татьяне Быковской наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, наложить запрет на работу в органах власти в течение пяти лет после освобождения.
По данным издания, женщина останется в СИЗО до апреля 2024 года, а пока в Кущевском районном суде продолжаются заседания по делу об утилизации отходов. Так на последнем заседании суд позволил стороне защиты читать газеты в качестве доказательства невиновности чиновников.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные будут уточняться.