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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии

Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии

7 марта 2024, 16:03
Фото: donland.ru
Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии

Экс-главу донского Минздрава Быковскую могут отправить в колонию на пять лет

Прокурор запросил для бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской пять лет колонии общего режима во время суда по делу об утилизации медотходов, подробностями поделились донские СМИ.

Напомним, вот уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы по делу об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Фигурантами по делу выступали бывший министр здравоохранения Татьяна Быковская и ее заместитель Станислав Беседовский, в отношении которого уже закрыли уголовное дело из-за истечения срока давности. Бывших чиновников обвиняли в превышении полномочий, заподозрив их в помощи одному из участников тендера, который получил контракт на утилизацию медотходов по завышенной цене.

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В четверг, 7 марта, портал Ro.Today со ссылкой на собственные источники объявил, что прокурор якобы потребовал назначить Татьяне Быковской наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима, кроме того, наложить запрет на работу в органах власти в течение пяти лет после освобождения.

По данным издания, женщина останется в СИЗО до апреля 2024 года, а пока в Кущевском районном суде продолжаются заседания по делу об утилизации отходов. Так на последнем заседании суд позволил стороне защиты читать газеты в качестве доказательства невиновности чиновников.

Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные будут уточняться.

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