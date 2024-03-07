Число кибератак на онлайн-магазины в России выросло до 260 тысяч в сутки

Posted Сегодня, 21:09
Published Сегодня, 21:09
Modified Сегодня, 21:12
Updated Сегодня, 21:12
Злоумышленники увеличивают число таких атак во время праздников, чтобы вызвать сбои или полную остановку работы интернет-сайта и, как следствие, причинить финансовый ущерб магазину.
По словам Пашкова, начиная с 19 февраля, мы наблюдаем рекордную продолжительность волн веб-атак на российские онлайн-магазины косметики за последние полгода. Количество атак составляет 230-260 тысяч в день уже в течение 15 дней. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
Для сравнения, в «Черную пятницу» 2023 года активность хакеров длилась три дня, а в период распродаж 11.11 — только два дня.
Помимо этого, вместе с атаками 23 февраля наблюдался рост SQL-инъекций через POST-запросы к веб-приложению. Это атаки, которые используют уязвимость в приложении, чтобы злоумышленник мог внедрить произвольный код и получить доступ к базе данных, украсть данные для авторизации или другую конфиденциальную информацию. Ожидается, что такой же рост будет и 8 марта.