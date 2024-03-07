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Posted Сегодня, 21:09

Published Сегодня, 21:09

Modified Сегодня, 21:12

Updated Сегодня, 21:12

Число кибератак на онлайн-магазины в России выросло до 260 тысяч в сутки

6 марта 2024, 21:09
В России количество атак на онлайн-магазины достигло 260 тысяч в день. Об этом сообщил руководитель направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексей Пашков.

Злоумышленники увеличивают число таких атак во время праздников, чтобы вызвать сбои или полную остановку работы интернет-сайта и, как следствие, причинить финансовый ущерб магазину.

По словам Пашкова, начиная с 19 февраля, мы наблюдаем рекордную продолжительность волн веб-атак на российские онлайн-магазины косметики за последние полгода. Количество атак составляет 230-260 тысяч в день уже в течение 15 дней. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Для сравнения, в «Черную пятницу» 2023 года активность хакеров длилась три дня, а в период распродаж 11.11 — только два дня.

Помимо этого, вместе с атаками 23 февраля наблюдался рост SQL-инъекций через POST-запросы к веб-приложению. Это атаки, которые используют уязвимость в приложении, чтобы злоумышленник мог внедрить произвольный код и получить доступ к базе данных, украсть данные для авторизации или другую конфиденциальную информацию. Ожидается, что такой же рост будет и 8 марта.

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