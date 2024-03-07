Число кибератак на онлайн-магазины в России выросло до 260 тысяч в сутки

Помимо этого, вместе с атаками 23 февраля наблюдался рост SQL-инъекций через POST-запросы к веб-приложению. Это атаки, которые используют уязвимость в приложении, чтобы злоумышленник мог внедрить произвольный код и получить доступ к базе данных, украсть данные для авторизации или другую конфиденциальную информацию. Ожидается, что такой же рост будет и 8 марта.