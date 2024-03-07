Девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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Updated Сегодня, 05:39
Они рассказали, что на Северном обходе машина на скорости влетела в вырытый котлован. Это произошло недалеко от хутора Красный Крым.
Ростовчане уточнили, что котлован никак не был обозначен и машина полностью оказалась в яме. Очевидцы прыгнули в нее и вытащили девушку, находившуюся за рулем.
«Благодаря подушкам она осталась жива, но получила сотрясение. Ее увезла скорая», — написал автор.
Пользователи в комментариях сообщили, что в этом месте стоят ограждения, но нет никакого освещения. Другие предположили, что водитель отвлеклась и не заметила котлован.
Ранее ростовчанка попала в больницу при попытке прокатиться на автобусе.