rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:37

Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:39

Updated Сегодня, 05:39

Девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону

Девушка на автомобиле провалилась в котлован в Ростове-на-Дону

7 марта 2024, 05:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону девушка за рулем автомобиля оказалась в котловане, из-за чего ей потребовалась помощь, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что на Северном обходе машина на скорости влетела в вырытый котлован. Это произошло недалеко от хутора Красный Крым.

Ростовчане уточнили, что котлован никак не был обозначен и машина полностью оказалась в яме. Очевидцы прыгнули в нее и вытащили девушку, находившуюся за рулем.

Движение парализовано на М-4 «Дон» из-за ДТП с трактором. Показываем на карте затор
Узнать подробнее

«Благодаря подушкам она осталась жива, но получила сотрясение. Ее увезла скорая», — написал автор.

Фото: Это Ростов — ТГ

Пользователи в комментариях сообщили, что в этом месте стоят ограждения, но нет никакого освещения. Другие предположили, что водитель отвлеклась и не заметила котлован.

Ранее ростовчанка попала в больницу при попытке прокатиться на автобусе.

Читайте также:
Правозащитник Левченко призвал идти в суд водителей, попавших в ДТП на М-4 «Дон»ДТП с жертвами произошло на трассе возле ЗмеиногорскаВ Ростовской области вынесли приговор летчикам, устроившим смертельное ДТП
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Происшествия#Котлован
Подпишитесь
Особую экономическую зону создадут в Ростовской области в 2024 году
Сегодня, 07:08
Путин поручил сократить время поездки на поезде из Москвы до Ростовской области
Сегодня, 06:35
Ростовчанин с ножом в автобусе вызвал панику у пассажиров
Сегодня, 04:57
Освобождение Авдеевки позволит запустить поезда из ДНР в Ростовскую область
Вчера, 18:18
Жителям Ростова предлагают нанять личного помощника по кладбищу
Вчера, 17:26