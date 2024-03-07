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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:08

Updated Сегодня, 15:08

Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта

Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта

7 марта 2024, 15:06
Фото: rostovgazeta.ru
Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта
В Ростовской области готовятся измерять показатели погоды, считают доходы счастливых людей, пока мужчины берут штурмом цветочные магазины и рынки в поисках идеального букета.

Шар, но не воздушный

В марте стало известно, что Центр реализации бюджетной политики и обеспечения деятельность федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды планирует приобрести оборудование для наблюдением за погодой в Ростовской области.

Согласно данным закупки, учреждение планирует закупить радиозонды для Ростова-на-Дону и других российских городов. Радиозонды необходимы для замеров различных параметров атмосферы, начиная с давления и заканчивая температурой и влажностью воздуха. Стоимость одного радиозонда может составлять десятки миллионов рублей.

Заказчик же объявил, что собирается приобрести 15 радиозондов, максимальная сумма контракта составляет 288 миллионов рублей. При этом СК УГМС, базирующийся в Ростове, получит радиозонд с частотой 1680 МГц стоимость около 16 миллионов рублей. Аналогичное оборудование планируют приобрести для гидрометцентров Забайкалья и Хабаровска.

Победителя тендера выберут после 15 марта.

Радиозонды необходимы для замеров различных параметров атмосферы, начиная с давления и заканчивая температурой и влажностью воздухаРадиозонды необходимы для замеров различных параметров атмосферы, начиная с давления и заканчивая температурой и влажностью воздуха
Радиозонды необходимы для замеров различных параметров атмосферы, начиная с давления и заканчивая температурой и влажностью воздуха
Фото: Matt Harasymczuk/cc by sa 2.0/flickr.com

Набег на цветочные ларьки

Еще одной важной новостью дня стали огромные пробки, которые возникли на подъездах к цветочным рынкам.

Огромный затор образовался на улице Береговой в Ростове. Согласно сведениям «Яндекс. Карты», пробка растянулась в границах от Темерницкого до Ворошиловского моста. Очевидцы объяснили возникновение этого затора близостью цветочного рынка и цветочных магазинов, которые пользуются особой популярностью у дончан перед Международным женским днем.

Перед 8 Марта в Ростовскую область из-за границы ввезли 43,8 тысячи цветов
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По словам ростовчан, автомобили целиком заняли ближайшие парковки, на некоторых участках дороги машины стоят в два ряда, иногда в три. Автомобилистов, которым уже не нужно покупать букеты своим близким женщинам, попросили искать объездные пути, чтобы не увеличивать загруженность дорог.

Счастье не в деньгах, а в их количестве

Главной новостью дня стали результаты исследования портала Superjob, который провел масштабный опрос, чтобы выяснить, сколько денег нужно россиянам для счастья.

Аналитики опросили более 20 тысяч жителей из разных уголков страны, чтобы узнать, сколько денег нужно россиянам, чтобы быть счастливыми. Опрос показал, что в среднем жителям России нужно получать около 215 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя спокойными и счастливыми. При этом зарплатные ожидания мужчин оказались на 30% больше женских, им бы хотелось получать по 244 тысячи рублей, а россиянкам хватило бы и 189 тысяч рублей. При этом младшее поколение работающих россиян оказалось еще менее притязательным, молодежи до 24 лет хватило бы для счастья 160 тысяч рублей ежемесячного дохода.

При этом младшее поколение работающих россиян оказалось еще менее притязательным, молодежи до 24 лет хватило бы для счастья 160 тысяч рублей ежемесячного дохода.При этом младшее поколение работающих россиян оказалось еще менее притязательным, молодежи до 24 лет хватило бы для счастья 160 тысяч рублей ежемесячного дохода.
При этом младшее поколение работающих россиян оказалось еще менее притязательным, молодежи до 24 лет хватило бы для счастья 160 тысяч рублей ежемесячного дохода.
Фото: Изображение Midjourney

При этом респонденты из Ростова-на-Дону заявили, что для счастья им необходимо 233 тысячи рублей в месяц, полгода назад им хватало всего 218 тысяч рублей. Жители Краснодара оказались скромнее, сообщив, что им нужно всего 222 тысячи рублей.

Больше всего денег нужно жителям Москвы, Владивостока и Санкт-Петербурга, им требуется для счастья от 237 до 267 тысяч рублей в месяц.

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