Дончане считают стоимость счастья и устраивают битвы за букеты к 8 Марта

Аналитики опросили более 20 тысяч жителей из разных уголков страны, чтобы узнать, сколько денег нужно россиянам, чтобы быть счастливыми. Опрос показал, что в среднем жителям России нужно получать около 215 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя спокойными и счастливыми. При этом зарплатные ожидания мужчин оказались на 30% больше женских, им бы хотелось получать по 244 тысячи рублей, а россиянкам хватило бы и 189 тысяч рублей. При этом младшее поколение работающих россиян оказалось еще менее притязательным, молодежи до 24 лет хватило бы для счастья 160 тысяч рублей ежемесячного дохода.