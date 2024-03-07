Новый разведчик погоды запустят в небо над Ростовом-на-Дону

Для Гидрометцентров в разных городах РФ решили закупить 327 радиозондов. Начальная цена контракта составляет 288 миллионов рублей. Для «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Ростове также решили приобрести один радиозонд с частотой 1680 МГц. Он ориентировочно обойдется в 16 миллионов рублей. Такие же разведчики погоды поставят в Забайкалье и Хабаровск.