Новый разведчик погоды запустят в небо над Ростовом-на-Дону

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:02
Updated Сегодня, 10:02
Радиозонды или как их еще называют разведчики погоды — это устройства для измерения различных параметров атмосферы и передачи их на фиксированные приёмники. Они помогают получить данные о давлении, высоте, температуре воздуха, относительной влажности и другие показатели. Цена таких устройств варьируется в пределах нескольких десятков миллионов рублей.
Для Гидрометцентров в разных городах РФ решили закупить 327 радиозондов. Начальная цена контракта составляет 288 миллионов рублей. Для «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Ростове также решили приобрести один радиозонд с частотой 1680 МГц. Он ориентировочно обойдется в 16 миллионов рублей. Такие же разведчики погоды поставят в Забайкалье и Хабаровск.
Определить поставщика устройств должны после 15 марта.
Ранее сообщалось, что ростовские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным.