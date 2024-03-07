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Published Сегодня, 09:58

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Разведчика погоды за 16 млн руб закупят для гидрометцентра в Ростове

Новый разведчик погоды запустят в небо над Ростовом-на-Дону

7 марта 2024, 09:58
Фото: wikimedia.org
Разведчика погоды за 16 млн руб закупят для гидрометцентра в Ростове
Центр реализации бюджетной политики и обеспечения деятельность федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды закупит несколько радиозондов для Ростова и других городов РФ, сообщается на сайте госзакупок.

Радиозонды или как их еще называют разведчики погоды — это устройства для измерения различных параметров атмосферы и передачи их на фиксированные приёмники. Они помогают получить данные о давлении, высоте, температуре воздуха, относительной влажности и другие показатели. Цена таких устройств варьируется в пределах нескольких десятков миллионов рублей.

Для Гидрометцентров в разных городах РФ решили закупить 327 радиозондов. Начальная цена контракта составляет 288 миллионов рублей. Для «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в Ростове также решили приобрести один радиозонд с частотой 1680 МГц. Он ориентировочно обойдется в 16 миллионов рублей. Такие же разведчики погоды поставят в Забайкалье и Хабаровск.

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Определить поставщика устройств должны после 15 марта.

Ранее сообщалось, что ростовские синоптики прекратят предсказывать погоду по западным метеоданным.

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