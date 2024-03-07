Главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за оборот оружия

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Говорится, что его якобы заподозрили в незаконном обороте оружия. Издание со ссылкой на ТГ-канал ВЧК-ОГПУ пишет будто у Маковецкого нашли 10 пистолетов-пулеметов.
«Оружие ему было необходимо в качестве реквизита, чтобы проводить исторические реконструкции. Однако экспертиза показала, что его можно использовать для ведения огня», — говорится в публикации.
Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело. Официальных комментариев по этой ситуации не было, информация уточняется.
Ранее пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат изъяли у жителей донского региона. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.