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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за оборот оружия

Главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за оборот оружия

7 марта 2024, 11:21
Фото: donskoy-front.vsite.pro
Главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за оборот оружия
В Ростове-на-Дону прошла операция по задержанию главы военно-патриотического объединения «Донской фронт» Виталия Маковецкого, сообщает 1Rnd.

Говорится, что его якобы заподозрили в незаконном обороте оружия. Издание со ссылкой на ТГ-канал ВЧК-ОГПУ пишет будто у Маковецкого нашли 10 пистолетов-пулеметов.

«Оружие ему было необходимо в качестве реквизита, чтобы проводить исторические реконструкции. Однако экспертиза показала, что его можно использовать для ведения огня», — говорится в публикации.

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Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело. Официальных комментариев по этой ситуации не было, информация уточняется.

Ранее пулемет, 13 гранатометов и 300 гранат изъяли у жителей донского региона. С материалом RostovGazeta на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Задержание#Происшествия#Донской фронт#Оборот оружия
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