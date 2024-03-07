Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Метеорологи предупредили, что в праздничный день, 8 марта, дончан ждет облачная погода, которая будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя в темное время суток. Хотя ветер будет умеренным, его скорость не превысит 10 метров в секунду, день будет достаточно холодным. Ночью ожидаются заморозки до -8 градусов, днем температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, только на юге можно ожидать потепления до +6 градусов.
В субботу, 9 марта, на севере области пройдет снегопад, кроме него ожидаются туман и изморозь. Температура воздуха будет колебаться от -6 до +7 градусов.
Последний праздничный выходной день, 10 марта, окажется самым холодным и ненастным. Жителей Ростовской области ждут ливни, мокрый снег, снег, гололед и туман на дорогах с переменным ветром скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -7 градусов ночью, днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. На юге области максимальная температура воздуха составит +6 градусов.
Ранее стало известно, в каком году 8 марта ростовчане тряслись от холода из-за аномально низкой температуры.