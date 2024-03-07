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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта

Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта

7 марта 2024, 15:28
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта
В Ростовской области ожидаются ливни и мокрый снег в Международный женский день, прогнозом погоды поделились синоптики Ростовского гидрометцентра.

Метеорологи предупредили, что в праздничный день, 8 марта, дончан ждет облачная погода, которая будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя в темное время суток. Хотя ветер будет умеренным, его скорость не превысит 10 метров в секунду, день будет достаточно холодным. Ночью ожидаются заморозки до -8 градусов, днем температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, только на юге можно ожидать потепления до +6 градусов.

В субботу, 9 марта, на севере области пройдет снегопад, кроме него ожидаются туман и изморозь. Температура воздуха будет колебаться от -6 до +7 градусов.

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Последний праздничный выходной день, 10 марта, окажется самым холодным и ненастным. Жителей Ростовской области ждут ливни, мокрый снег, снег, гололед и туман на дорогах с переменным ветром скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха опустится до -7 градусов ночью, днем температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. На юге области максимальная температура воздуха составит +6 градусов.

Ранее стало известно, в каком году 8 марта ростовчане тряслись от холода из-за аномально низкой температуры.

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