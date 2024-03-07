Ливни и мокрый снег надвигаются на Ростовскую область 8 марта

Метеорологи предупредили, что в праздничный день, 8 марта, дончан ждет облачная погода, которая будет сопровождаться осадками в виде снега и дождя в темное время суток. Хотя ветер будет умеренным, его скорость не превысит 10 метров в секунду, день будет достаточно холодным. Ночью ожидаются заморозки до -8 градусов, днем температура будет колебаться от -1 до +4 градусов, только на юге можно ожидать потепления до +6 градусов.