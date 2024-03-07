МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атак беспилотников

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Граждан призвали не приезжать сразу в несколько российских городов, в том числе Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Краснодар. Причиной назвали ситуацию с безопасностью.
В сообщении говорится, что за последние месяцы южные территории несколько раз были атакованы беспилотниками. В МИД уточнили, что нельзя исключать риска повторения ситуации.
«Внимательно следите за освещением в СМИ о событиях, связанных с безопасностью, поскольку они могут измениться в очень короткие сроки. Пересмотрите свои планы поездок и при необходимости отложите несущественные», — говорится в предупреждении.
Также граждан попросили всегда носить с собой документы.
Добавим, что в Ростовской области система ПВО успешно справляется с прилетающими дронами.