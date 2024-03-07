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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атаки беспилотников

МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атак беспилотников

7 марта 2024, 13:02
Фото: Pxhere
МИД ФРГ попросило граждан не ездить в Ростов-на-Дону из-за атаки беспилотников
Граждан Германии попросили не посещать Ростов-на-Дону из-за прилетов беспилотников, говорится на сайте МИДа ФРГ.

Граждан призвали не приезжать сразу в несколько российских городов, в том числе Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Краснодар. Причиной назвали ситуацию с безопасностью.

В сообщении говорится, что за последние месяцы южные территории несколько раз были атакованы беспилотниками. В МИД уточнили, что нельзя исключать риска повторения ситуации.

«Внимательно следите за освещением в СМИ о событиях, связанных с безопасностью, поскольку они могут измениться в очень короткие сроки. Пересмотрите свои планы поездок и при необходимости отложите несущественные», — говорится в предупреждении.

Также граждан попросили всегда носить с собой документы.

Добавим, что в Ростовской области система ПВО успешно справляется с прилетающими дронами.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Граждане#Атака#МИД#ФРГ
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