МИД: РФ ответит в случае конфискации автомобилей россиян в Литве

Ранее, 2 марта, литовская таможня напомнила о планах конфискации автомобилей, зарегистрированных в России, начиная с 11 марта. Использование таких машин после этой даты может привести к штрафу и изъятию имущества, сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА-Новости».