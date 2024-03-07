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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

МИД: РФ ответит в случае конфискации автомобилей россиян в Литве

7 марта 2024, 06:41
Россия объявила о возможных мер по отношению к Литве, если последняя будет конфисковывать автомобили с российскими номерами. Сообщение об этом опубликовал МИД РФ.

Ранее, 2 марта, литовская таможня напомнила о планах конфискации автомобилей, зарегистрированных в России, начиная с 11 марта. Использование таких машин после этой даты может привести к штрафу и изъятию имущества, сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА-Новости».

МИД РФ называет такое решение Вильнюса грубым актом грабежа на государственном уровне. Ведомство обещает ответить на подобные дискриминационные действия.

Министерство также призывает россиян быть предельно осторожными и заботиться о своей безопасности.

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