МИД: РФ ответит в случае конфискации автомобилей россиян в Литве

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:45
Ранее, 2 марта, литовская таможня напомнила о планах конфискации автомобилей, зарегистрированных в России, начиная с 11 марта. Использование таких машин после этой даты может привести к штрафу и изъятию имущества, сообщают «Известия» со ссылкой на «РИА-Новости».
МИД РФ называет такое решение Вильнюса грубым актом грабежа на государственном уровне. Ведомство обещает ответить на подобные дискриминационные действия.
Министерство также призывает россиян быть предельно осторожными и заботиться о своей безопасности.