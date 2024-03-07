Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В настоящее время четыре из 16 государственных музеев уже представили свои экспозиции на площадке «Артефакт»: «Сокровища кочевников Евразии» (Азовский музей-заповедник), «Времен связующая нить» (Таганрогский художественный музей), «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (Народный военно-исторический музей Великой Отечественной войны «Самбекские высоты»), «Русское искусство XVII — начала ХХ века» (Ростовский областной музей изобразительных искусств»).
Присоединились к проекту и два муниципальных музея: Зимовниковский краеведческий музей с выставкой «Земли моей минувшая судьба» и историко-краеведческий музей Верхнедонского района с выставкой «Седая древность».
По словам министра культуры Ростовской области Анны Дмитриевой, это позволяет всем желающим узнавать интересные факты об экспонатах без помощи экскурсовода и посещать выставки, не выходя из дома. Достаточно скачать специальное приложение «Артефакт» на телефон или планшет.
В ближайшее время мультимедиа-гиды появятся еще в пяти донских музеях. До конца текущего года к проекту присоединятся Ростовский областной музей краеведения с экспозицией «Сокровища донских степей», Волгодонский эколого-исторический музей (выставка «Православная икона на Дону»), Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник («Портрет города во времени»), Археологический музей-заповедник «Танаис» («Музей истории Танаиса»), Мемориальный дом-музей В. А. Закруткина, филиал Семикаракорского историко-краеведческого музея («И книги дышат, и душа жива»).
— Работа по созданию цифровых мультимедиа-гидов — большая и трудоемкая. Для каждого предмета пишутся статьи, создаются и обрабатываются изображения, записываются и загружаются аудиогиды, настраивается дополненная реальность, — поясняет министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.
Добавим, что технология дополненной реальности используется не только в музеях, но в Донской государственной публичной библиотеке, посетители которой могут ознакомиться с выставкой «Вихрь-атаман», посвященной 270-летию атамана М. И. Платова.