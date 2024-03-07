В ближайшее время мультимедиа-гиды появятся еще в пяти донских музеях. До конца текущего года к проекту присоединятся Ростовский областной музей краеведения с экспозицией «Сокровища донских степей», Волгодонский эколого-исторический музей (выставка «Православная икона на Дону»), Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник («Портрет города во времени»), Археологический музей-заповедник «Танаис» («Музей истории Танаиса»), Мемориальный дом-музей В. А. Закруткина, филиал Семикаракорского историко-краеведческого музея («И книги дышат, и душа жива»).